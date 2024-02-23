Державною програмою "єОселя" для придбання житла на Волині скористалися 365 людей, котрим банки-партнери видали іпотеки під 3 % або 7 % річних на загальну суму 485 мільйонів гривень.

Такі дані станом на 22 лютого наводить "Укрфінжитло" на основі опитування банків щодо оформлення угод за цією держпрограмою.

Досвід лучанки з отримання пільгового кредиту на власне житло

Одна з тих, хто скористався державною програмою "єОселя" — Тетяна Копчак із Луцька. З її слів, разом із чоловіком взяли пільговий кредит під 3 % з розтермінуванням на 15 років для купівлі однокімнатної квартири в новобудові поблизу Луцька.

"Донедавна в нашій квартирі проживало три покоління людей: це моя мама, мої діти, моя онука. Ми з чоловіком – вчителі. Коли з’явилася ця програма, ми вирішили, що треба спробувати. 43 квадрати, загальна вартість цього житла була 1,087 млн грн. Ми заплатили 20 % від цієї суми – близько 200 000 і ще 800 00 кредиту", — каже лучанка.

Тетяна Копчак (ліворуч) під час спілкування з представницею банку щодо умов кредитування на житло. Фото: Суспільне Луцьк

Відколи запрацювала державна програма "єОселя" в жовтні 2022 року, спеціалісти Волинської філії державного банку видали 175 іпотечних кредитів на 235 мільйонів гривень, розповів директор фінустанови Андрій Паскевич.

З його слів, найчастіше беруть позику від 1 до 1,5 мільйона гривень.

"В основному це військовослужбовці, працівники освіти та лікарі, тому що там пільгова відсоткова ставка 3 %, а на загальних умовах — 7 %. Раніше ми кредитували тільки квартири в багатоквартирних будинках. На сьогодні можемо кредитувати будинки й таунхауси", — сказав керівник філії.

Андрій Паскевич. Фото: Суспільне Луцьк

Як скористатися програмою "єОселя": умови

Щоб отримати іпотечний кредит у рамках "єОселі", потрібно мати достатній рівень доходів, аби підтвердити платоспроможність, зазначила керівниця відділу організації роздрібного кредитування Юлія Держай.

Фахівчиня банку зазначила, що початковий авансовий внесок для отримання пільгового кредиту має становити не менш як 20% від вартості житла. Також, з її слів, є обмеження щодо площі житла.

Юлія Держай. Фото: Суспільне Луцьк

"Максимально можливі площі, на які претендує позичальник із розрахунку 52,5 кв м на позичальника та 21 кв м на кожного наступного члена сім’ї. Попит має нерухомість на вторинному ринку", — додала керівниця відділу організації роздрібного кредитування.

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