На базі мультимедійного тиру у Луцьку навчатимуть стріляти з різних видів озброєння. Інструктаж для охочих проводитимуть військовослужбовці з бойовим досвідом.

Про це повідомили у 100-й бригаді територіальної оборони Волині. Цивільні зможуть пройти відразу три курси:

курс з володіння стрілецькою зброєю (Пістолет Макарова, "Форт", автомат Калашникова, ручний кулемет Калашникова);

курс протитанкового-ракетного комплексу (Ручний протитанковий гранатомет, Javelin, NLAW);

курс переносний ракетно-зенітний комплекс (Stinger).

Стріляти з NLAW — протитанкового-ракетного комплексу вчитиме військовослужбовець, який воював під Бахмутом та таким озброєнням знищив не один російський танк, зазначили в бригаді.

Також можна буда опанувати знання з тактичної медицини, мінно-вибухової справи та навчитись управляти дронами.

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