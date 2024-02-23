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У Луцьку відкрили центр для цивільних, де навчатимуть стріляти інструктори з військовим досвідом
ОСВІТАЗброяРегіони

У Луцьку відкрили центр для цивільних, де навчатимуть стріляти інструктори з військовим досвідом

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У Луцьку військові навчатимуть цивільних стріляти
Інструктор, який навчатиме охочих стріляти з протитанкового-ракетного комплексу у Луцьку, лютий 2024 рік. Фото: 100-та окрема бригада територіальної оборони Волині

На базі мультимедійного тиру у Луцьку навчатимуть стріляти з різних видів озброєння. Інструктаж для охочих проводитимуть військовослужбовці з бойовим досвідом.

Про це повідомили у 100-й бригаді територіальної оборони Волині. Цивільні зможуть пройти відразу три курси:

  • курс з володіння стрілецькою зброєю (Пістолет Макарова, "Форт", автомат Калашникова, ручний кулемет Калашникова);
  • курс протитанкового-ракетного комплексу (Ручний протитанковий гранатомет, Javelin, NLAW);
  • курс переносний ракетно-зенітний комплекс (Stinger).

Стріляти з NLAW — протитанкового-ракетного комплексу вчитиме військовослужбовець, який воював під Бахмутом та таким озброєнням знищив не один російський танк, зазначили в бригаді.

Також можна буда опанувати знання з тактичної медицини, мінно-вибухової справи та навчитись управляти дронами.

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