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Діти війни: як отримати статус на Черкащині та чи передбачені пільги
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Діти війни: як отримати статус на Черкащині та чи передбачені пільги

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Діти війни: як отримати статус на Черкащині та чи передбачені пільги
Фото: Суспільне Черкаси

У Черкасах станом на лютий 2024 року статус "дитина війни" одержали 569 дітей. Загальна кількість поданих заяв становить 734.

Про особливості отримання зазначеного статусу, а також чи існують пільги, розповіла Суспільному керівниця Служби у справах дітей Черкаської міської ради Лариса Кошова.

У Черкасах більшість заявок на отримання статусу "дитина війни" надходить від жителів Донецької та Луганської областей, потім з Херсонської, Харківської та Запорізької, найменше – від заявників із Миколаївської області.

Хто може отримати статус "дитина війни"

"Право на отримання мають діти, які під час воєнних дій перебували безпосередньо в зоні ведення бойових дій, були постійними жителями території, де відбувалися бойові дії. А також діти, батьки яких були військовослужбовцями та загинули під час виконання службового обов’язку, що підтверджено відповідними документами", — пояснила Лариса Кошова.

Як отримати статус

Для того, щоб оформити статус "дитина війни" необхідно написати заяву встановленого зразка, до якої додати копії паспортів батьків дитини (заявника), копію паспорта або свідоцтва про народження дитини, копію довідки ВПО (за наявності), копію довідки про зареєстроване/задеклароване місце проживання (за наявності).

"Якщо відсутні відомості про місце проживання, доказами можуть бути будь-які документи, що підтверджують проживання дитини в зоні бойових дій (освітні, медичні або документи про право власності на нерухоме майно батьків). Також має бути висновок оцінки потреб сім'ї/особи в соціальних послугах, який надав центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді", — додала посадовиця.

З її слів, також варто розрізняти визначення "дитина ВПО" та "дитина війни":

"Перша група – це та, яка залишила власне місце проживання під впливом тих чи інших факторів. А друга — постраждала внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів. Тобто дитина війни, яка через проживання в зоні воєнних дій та збройних конфліктів зазнала психологічного, фізичного чи сексуального насильства, що підтверджено відповідними документами".

Які пільги для "дітей війни"

Нині чинним законодавством не передбачено ніяких виплат та пільг для таких дітей, окрім безоплатного харчування в закладах освіти, пояснила Лариса Кошова. Утім законопроєкт, який мав би внести зміни до чинних законів України стосовно дітей війни та, зокрема, передбачити пільги для дітей такого статусу було зареєстровано в лютому 2023 року у Верховній Раді. Проте депутати проєкт закону ще не прийняли.

"Законопроєкт є дуже доброю ініціативою, оскільки матеріальне забезпечення постраждалих дітей буде справедливою підтримкою з боку держави та сприятиме легшій адаптації дітей до сьогоднішніх реалій", – поділилася Лариса Кошова.

Авторка — Анжеліка Жупинас

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