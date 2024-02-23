У Чернігові тимчасово змінили рух автобусних маршрутів 25/25А та 27. Пов'язані ці зміни у звʼязку з проведенням аварійних робіт "Чернігівводоканалу" з 24 по 26 лютого на ділянці дороги по вулиці Олександра Довженка.

Про це повідомляє Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку на своїй Facebook-сторінці.

Обʼїзд перекритої ділянки здійснюватиметься так:

У Чернігові тимчасово змінили рух автобусних маршрутів 25/25А та 27. ФОТО: Facebook Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку

27 маршрут при русі від кінцевої зупинки "Міська лікарня №2" доїхавши до вулиці Єлецька, автобуси продовжуватимуть рух цією вулицею з подальшим виїздом на вулицю Тиха — вулицю Князя Чорного та повертатиметься до свого маршруту на вулицю Олександра Довженка в районі четвертої школи.

У зворотньому напрямку обʼїзд перекритої ділянки здійснюватиметься аналогічно.

Маршрут 25/25А при русі від кінцевої зупинки "Завод «Силікат»" — звертатиме з вулиці Олександра Довженка на вулицю Князя Чорного — з подальшим рухом вулицями Тиха —Єлецька та повертатиметься до свого звичного маршруту на вулицю Єлецька.

У зворотному напрямку обʼїзд перекритої ділянки здійснюватиметься аналогічно.

Тролейбусний маршрут №8 тимчасово не працюватиме.

Про відновлення руху тролейбусів №8 та повернення до звичайних маршрутів автобусів 25/25А та 27 повідомлять додатково.

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