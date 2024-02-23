З 1 березня на Чернігівщині діятимуть обмеження руху вантажівок: перелік доріг

На Чернігівщині з 1 березня введуть обмеження руху для вантажівок певними дорогами. Причина — збереження та запобігання руйнуванню автомобільних доріг загального користування державного значення під час весняного відтавання ґрунтів земляного полотна.

Про це повідомляє служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області.

Вантажівкам вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь у понад сім тонн обмежено рух на таких ділянках автодоріг загального користування державного значення:

Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем’яч (на всій протяжності);

Н-28 Чернігів – Городня – Сеньківка (на всій протяжності );

Р-56 Чернігів – Пакуль – КПП “Славутич" (на ділянці від 10-го до 50-го км) та під’їзд до Славутича (на всій протяжності);

Р-65 КПП "Миколаївка" – Семенівка – Новгород-Сіверський – Глухів – КПП "Катеринівка" (на всій протяжності в межах Чернігівської області);

Р-67 Чернігів – Ніжин – Прилуки – Пирятин (на ділянці 0 – 66-го км);

Р-68 Талалаївка – Ічня – Тростянець – Сокиринці – /Н-07/ з під’їздом до заповідника "Качанівка" (на всій протяжності);

Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів (на всій протяжності);

Р-82 Сосниця – Короп – /М-02/ (на всій протяжності);

Р-83 Славутич – Любеч – Ріпки – /М-01/ – Городня – /Н-28/ – Сновськ – Корюківка – Семенівка – Костобобрів – Чайкине – /Н-27/ (на всій протяжності).

Вантажівкам вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад сім тонн на всіх територіальних автодорогах загального користування державного значення, крім ділянок доріг з цементобетонним покриттям:

Прилуки – Ладан, М-02 – Бахмач, а також під’їздів до Ніжина і Борзни.

Рух без обмежень буде на автодорогах:

М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі;

М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ;

Н-07 Київ – Суми – Юнаківка;

Р-67 Чернігів – Ніжин – Прилуки – Пирятин (на ділянці від 89-го до 189-го км);

Р-61 Батурин — Конотоп — Суми.

Під’їздами до міст:

Прилуки (від Н-07, від селища Ладан та з боку Пирятину);

Ніжин (від М-02);

Борзна (від М-02);

м. Бахмач (від М-02).

Вищезгадані обмеження руху не поширюватимуться на:

транспортні засоби, які перевозять вантажі з метою їх використання для забезпечення обороноздатності держави за рішенням військового командуванням, в інтересах якого це перевезення;

пасажирський транспорт загального користування, аварійні служби та транспорт, що використовується при ліквідації наслідків стихійних явищ або надзвичайних ситуацій;

транспортні засоби дорожніх організацій, які виконують функції ремонту автомобільних доріг загального користування.

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