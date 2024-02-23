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Житомирські школярі придбали розвідувальний дрон для військових
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Житомирські школярі придбали розвідувальний дрон для військових

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У Житомирі учні 1-11 класів третього ліцею зібрали гроші та придбали розвідувальний дрон для військовослужбовців 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго.

Про це Суспільному розповіла вчителька 1-Д класу ліцею №3 Людмила Кравченко.

За її словами, учні зібрали 74 тисячі гривень.

"Це вже шостий залізний птах, який летить до наших воїнів. Ми також додаємо до нашої пташки дитячі листівочки з побажаннями миру та добра, а також передаємо ліки, які зібрали у різних акціях. До речі, до збору цих ліків долучилися й сонячні діти", — сказала Людмила Кравченко.

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Людмимла Кравченко, Житомир, 23 лютого 2024 року. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

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В коробку з дроном діти кладуть листівки з побажаннями. Житомир, 23 лютого 2024 року. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Розвідувальний квадракоптер передали волонтерці Олені Олексюк.

"Цей дрон ми відправляємо на бригаду, нехай він допомагає хлопцям у захисті нашої Батьківщини. Ми дуже вдячні таким дітям, через них наші захисники стоять і боронять нашу Батьківщину", — говорить Олена Олексюк.

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Олена Олексюк, Житомир, 23 лютого 2024 року. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

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Передача дрону волонтерці. Житомир, 23 лютого 2024 року. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

дрон, військові, діти, придбали, ліцей №3, допомога
Дрон, який придбали учні для військових. Житомир, 23 лютого 2024 року. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

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