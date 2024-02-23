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Волонтерство у Волинській бібліотеці для юнацтва: вклад у перемогу
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Волонтерство у Волинській бібліотеці для юнацтва: вклад у перемогу

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У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва волонтерять від першого дня повномасштабного вторгнення. Свою діяльність не припиняють впродовж двох років.

Щомісяця волонтери тут виготовляють орієнтовно 100 маскувальних сіток для військовослужбовців, розповіла Суспільному про роботу волонтерського штабу в обласній бібліотеці для юнацтва керівниця книгозбірні Алла Єфремова.

З її слів, за час повномасштабного вторгнення волонтери сформували 14 тисяч енергетичних наборів, зв’язали понад 80 пар теплих шкарпеток і постійно збирають гроші на потреби Збройних Сил України.

Фасування енергетичних наборів
Фасування енергетичних наборів. Фото: Суспільне Луцьк

З перших днів на Театральному майдані Луцька, біля бібліотеки виставили стіл та почали формувати допомогу військовим, пригадує Алла Єфремова.

"Люди почали нести допомогу, в бібліотеці в коридорі були скрізь ящики, ящички з різноманітними товарами, продуктами", — говорить Алла Єфремова.

Директорка Волинської обласної бібліотеки для юнацтва Алла Єфремова
Директорка Волинської обласної бібліотеки для юнацтва Алла Єфремова. Фото: Суспільне Луцьк

Для плетіння маскувальних сіток у бібліотеці надали залу одного із книжкових відділів – розповідає волонтерка Вікторія Маткова, яка координує процес виготовлення маскувальних сіток і кікімор для снайперів. Каже, що квадратний метр сітки одна людина плете годину, працює команда під егідою волонтерського руху "Меценати для солдата".

Волонтерки плетуть маскувальні сітки
Волонтерки плетуть маскувальні сітки. Фото: Суспільне Луцьк

Спочатку до волонтерства у бібліотеці долучилось 10-15 людей, розповідає бібліотекарка Світлана Єгорова. Жінка допомагає формувати енергетичні набори для військових. Потім якось так сформувалося, що одні пішли сітки плести, інші лишились фасувати енергетичні набори, каже волонтерка.

Бібліотекарка Світлана Єгорова
Бібліотекарка Світлана Єгорова. Фото: Суспільне Луцьк

Зі слів Вікторі Маткової, нині у їхній команді орієнтовно триста людей.

"Наразі у нас по Луцьку, і не тільки — 17 точок. Від початку ми дня три одну сітку плели, а зараз ми плетемо в місяць 2,5 тисячі квадратів", — говорить волонтерка.

Волонтерство у Волинській бібліотеці для юнацтва: вклад у перемогу
Волонтерство у Волинській бібліотеці для юнацтва: вклад у перемогу. Фото: Суспільне Луцьк

За час повномасштабної війни працівники юнацької бібліотеки передали близько чотирьох тонн російської літератури на макулатуру, розповідає Алла Єфремова, а нещодавно у книгозбірні розпочали новий проєкт, в рамках якого відшивають прапори для військових.

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