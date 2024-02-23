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Український парламент підтримав відновлення територіальної цілісності Інгушетії
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Український парламент підтримав відновлення територіальної цілісності Інгушетії

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Український парламент підтримав відновлення територіальної цілісності Інгушетії
Верховна рада України. Фото: Детектор Медіа

Верховна рада проголосувала за визнання права інгуського народу на створення незалежної суверенної національної держави, засудження злочинів РФ проти інгушів та відновлення територіальної цілісності Інгушетії.

Про це повідомив парламентар Олексій Гончаренко у Telegram-каналі.

Відповідна постанова №10344, яку в цілому підтримали 248 нардепів:

  • визнає право інгуського народу на самовизначення та створення незалежної суверенної національної держави;
  • засуджує масову депортацію інгушів у 1944 році, розчленування національної території інгуського народу, руйнування інгуської національної ідентичності, масові вбивства інгушів у 1992 році, політичні репресії та інші злочини, здійснювані режимом РФ з метою геноцидного знищення інгуської нації;
  • підтримує прагнення інгушів до відновлення територіальної цілісності інгуського народу та збереження його національної ідентичності.

Голові ВР Руслану Стефанчуку доручено надіслати цю постанову всім членам міжнародної спільноти й закликати їх ухвалити рішення на підтримку інгушського народу.

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