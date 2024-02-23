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Більшість людей на окупованій Луганщині залишаються без опалення та електрики — Лисогор
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Більшість людей на окупованій Луганщині залишаються без опалення та електрики — Лисогор

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Більшість людей на окупованій Луганщині залишаються без опалення та електрики — Лисогор
Фото: Суспільне Донбас

На Луганщині російська окупаційна влада вже кілька тижнів не може подолати наслідки негоди, через яку більшість людей залишились без електрики та централізованого опалення.

Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" розказав очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Це і морози, і опади, які випали на території Луганщини. Це і Антрацит, і Лутугине, і Перевальне, і Довжанськ, і Слов’яносербськ. До 75% людей залишаються без світла і до 50% залишаються без інших благ комунальних. Тому що окупанти і не намагались впоратись із цими проблемами", — розказав Лисогор.

За його інформацією, окупаційна влада локально проводила відновлювальні роботи. Загалом в окупованих містах ситуація з комунальними послугами критична.

"Люди закупали і свічки і ліхтарі і мобільні батареї, тому що не було ані води, ані світла. Найгірша ситуація через негоду була у Довжанську", — зазначив Лисогор.

Він додав, що у Сєвєродонецьку та Лисичанську окупанти також не вирішують проблеми з електропостачанням та комунальними послугами.

"Навіть у Сєвєродонецьку там, де є електрика, люди були здивовані тим, що за обігрів, скажімо так, електрику, отримали "платіжки" на суму 6-9 тисяч рублів. Люди були шоковані", — додав він.

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