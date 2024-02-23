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За програмою "єВідновлення" мешканцям Сумщини виділили 150 млн грн на ремонт пошкодженого майна
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За програмою "єВідновлення" мешканцям Сумщини виділили 150 млн грн на ремонт пошкодженого майна

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На Сумщині пошкоджено понад 8 тисяч об'єктів – понад чотири тисячі приватних будинків і понад 700 багатоквартирних житлових. 2 278 заяв подано на програму "єВідновлення". 1 609 жителям області прийняті рішення щодо компенсації за пошкоджене майно, на суму майже 150 мільйонів гривень.

Про це Суспільному розповіла заступниця начальника Сумської ОВА Марія Зонова.

88-річний житель Білопілля Віктор Блажко пригадав: майже рік тому російські війська обстріляли місто та випустили близько сотні снарядів. Внаслідок обстрілу приміщення місцевого відділення поліції, котре знаходиться поруч з будинком пана Віктора, у його квартирі не залишилось жодного вікна чи дверей.

За програмою "єВідновлення" мешканцям Сумщини виділили 150 млн грн на компенсацію пошкодженого майна
Будинок у Білопіллі. Фото: Суспільне Суми

"На жаль дуже багато наших громадян, в тому числі й моїх сусідів, постраждали від цього віроломства Путіна у нашу державу. Поруч тоді загинуло 5 людей, на моїх очах. Добре, що є програма"єВідновлення". Розумієте, це єдина можливість мені, як пенсіонеру і всім таким же людям, якось відновитися", – розповів чоловік.

За словами начальниці відділу містобудування та архітектури Білопільської міськради Олени Яркової, за програмою "єВідновлення" надійшло 111 заяв на пошкоджене майно та 9 на знищене.

За програмою "єВідновлення" мешканцям Сумщини виділили 150 млн грн на компенсацію пошкодженого майна
Фото: Суспільне Суми

"Розглянуто 98 заяв. І минулого року громадяни Білопілля отримали 6 мільйонів 228 тисяч гривень. По знищеному майну є проблема – значно пошкоджені житлові будинки села Волфино, Павлівки, Рижівки, Іскрисківщини. На жаль, по законодавству ми не маємо права виїхати в ці населені пункти, оскільки вони знаходяться майже на "нулі". І щоб виїхати, зробити обстеження і скласти акт, комісія має виїхати і подивитися", – пояснила посадовиця.

За програмою "єВідновлення" мешканцям Сумщини виділили 150 млн грн на компенсацію пошкодженого майна
Фото: Суспільне Суми

"Ми вже маємо понад 100 заявок щодо пошкодженого майна. Будинки, будівлі, квартири. Різного роду власність людей. Наш особистий фінансовий ресурс дуже обмежений, але ми використовуємо наявний ресурс матеріальний. До прикладу – запас будівельних матеріалів тощо, аби допомогти людям", – розповів Білопільський міський голова Юрій Зарко.

Зі слів заступниці начальника Сумської ОВА Марії Зонової, за час роботи державної програми "єВідновлення" заявки на відшкодування подали 2 278 жителів Сумщини.

За програмою "єВідновлення" мешканцям Сумщини виділили 150 млн грн на компенсацію пошкодженого майна
Місто Білопілля. Фото: Олександр Кожухов

"Щодо суми коштів, то держава збільшила такі виплати. Якщо раніше максимальна сума для відновлення пошкодженої квартири була 200 тисяч, зараз це вже 350 тисяч гривень і 500 тисяч для приватних будинкових володінь. Мешканці, у яких повністю зруйноване житло, мають право отримати або ж житлові сертифікати або грошову компенсацію".

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