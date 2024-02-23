Влучання дрона у багатоповерхівку у Дніпрі: що розповідають місцеві

У ніч на 23 лютого армія РФ вдарила дроном по багатоповерхівці у Дніпрі. Станом на 7:30 відомо про вісьмох поранених. Під завалами досі шукають людей.

Що розповідають очевидці та що відбувається на місці події — у матеріалі Суспільного.

Як розповіла Суспільному місцева жителька Тамара, в момент влучання перебувала вдома. Перед цим чула гул від дрона РФ.

"Я все бачила. Стояла перед вікном, хоч і не можна цього робити. Чула, летить таке, як вертоліт. Подумала наші летять", — сказала вона.

Євгенія розказала: про влучання дрона їй повідомили правоохоронці. Наразі вона чекає поки рятувальники розберуть завали, адже під ними може перебувати її 57-річна мати.

"Мама в цій квартирі на восьмому поверсі проживає. Мені поліція подзвонила, сказали, що стався приліт. Ми чекаємо поки піднімуть плити", — розповіла жінка.

Євгенія. Фото: Суспільне Дніпро

Жителька Дніпра Алла розповідає, сусіду пошкодило гараж.

"Така брила упала, проломила дах, і на автівку упала, подряпала трохи", – каже місцева жителька Алла.

Пошкоджений гараж внаслідок атаки дроном по багатоповерхівці Дніпра. Фото: Суспільне Дніпро

Внаслідок атаки пошкодило автівку. Фото: Суспільне Дніпро

Жителька пошкодженого будинку каже, під час влучання побачила яскравий спалах і почула удар. Потім посипалося скло.

"Був такий удар, що... Дитина швидко зреагувала, побігла в коридор, так ми й до ранку просиділи в коридорі. Ми взагалі з Курахового. Залишились без будинку, нічого у нас немає, от приїхали сюди", – каже Олена.

Жителька пошкодженого будинку Олена. Фото: Суспільне Дніпро

Жителька одного із сусідніх будинків розповідає, вибух був дуже гучний.

"Прокинулись, було дуже гучно. Я живу неподалік, було дуже гучно. У третьому під'їзді цього будинку живе знайома, слава богу все добре. Ще одна знайомий живе на 7 поверсі, де був приліт, з ним теж все добре", – каже жінка.

Місцева жителька. Фото: Суспільне Дніпро

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