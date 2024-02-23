Капеланську службу Сухопутних військ очолила полковниця Лариса Полянська

Капеланську службу Командування Сухопутних військ ЗСУ очолила полковниця Лариса Полянська.

Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

Особовому складу новопризначену очільницю капеланською служби представив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

У Сухопутних військах наголосили, що це важливий крок щодо впровадження гендерної політики для українського війська.

22 січня 2021 року був зареєстровано законопроєкт "Про Службу військового капеланства", який став результатом співпраці представників ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, церков та релігійних організацій, а також депутатів різних фракцій. 19 березня 2022 р. Закон "Про Службу військового капеланства" набрав чинність.

Служба військового капеланства ЗСУ — це структурний підрозділ Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, на який покладається реалізація конституційного права на свободу світогляду та віросповідання, організацію заходів для задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та членів їхніх сімей у мирний та воєнний час.