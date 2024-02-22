Макрон організовує у Парижі міжнародну зустріч на підтримку України

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 26 лютого, проведе у Парижі зустріч на підтримку України з лідерами інших країн.

Про це пише французький телеканал TV5Monde з покликанням на інформацію від Єлисейського палацу.

Зазначається, що Макрон прийме кількох глав держав і урядів або їхніх міністерських представників та обговорить підтримку України.

"Ця робоча зустріч дасть змогу вивчити наявні засоби для посилення співпраці партнерів на підтримку України", — йдеться у заяві представника французького президента.

Французькі чиновники кажуть, що Макрон сповнений рішучості показати Росії, що в Європі немає "втоми від України", попри побоювання щодо подальшої підтримки США.

Як відзначає TV5Monde, президент Польщі Анджей Дуда в ефірі телеканалу Polsat заявив, що Макрон запросив низку європейських лідерів до Парижа для обговорення нових пропозицій щодо рішень і допомоги Україні. Дуда також розповів, що поїде на цю зустріч.

Речник президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що у неділю, 25 лютого, відбудеться конференція військово-політичного керівництва України за участі Володимира Зеленського.