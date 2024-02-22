Україна хоче розширити своє представництво у Латинській Америці — Зеленський

Україна працює над посиленням своєї міжнародної присутності та розширенням зв'язків з різними країнами світу. Цьогоріч особливу увагу буде приділено розвитку співпраці з Латинською Америкою.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

"Минулого року були відкриті нові посольства України в Африці й загалом був досягнутий більший рівень взаємодії з лідерами та країнами на Африканському континенті. На цей рік ми плануємо додати більше активності та потенціалу співпраці, зокрема, на напрямку Латинської Америки", — підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що сьогодні провів зустріч із представниками дипломатичного корпусу держав-партнерів, які працюють в Україні. Він висловив вдячність за підтримку та віру в Україну та наголосив на важливості нормального функціонування дипломатичних відносин, навіть у період війни.

Він відзначив, що нормальна дипломатична робота свідчить про віру у нашу державу, повагу до українського народу та довіру до нашої здатності досягати своїх цілей.

Президент також розповів, що під час зустрічі обговорювалася потреба у чіткій та принциповій співпраці для досягнення миру, гарантування безпеки як для України, так і для її партнерів, а також для внутрішньої трансформації України.

У четвер, 22 лютого, глава держави провів зустріч із дипломатами, представниками держав і міжнародних організацій, на якій окреслив головні завдання України на 2024 рік.

Серед таких завдань Зеленський визначив захист українських громадян від російського терору завдяки військовій і фінансовій допомозі партнерів, повернення депортованих дітей і повернення українців з російського полону, реалізація Формули миру, а також активна міжнародна співпраця, зокрема, у плані оборонного виробництва, запровадження міжнародних санкцій проти Росії та конфіскації російських активів.

Також 22 лютого Зеленський провів засідання Ставки, на якій обговорив підготовку України до переходу на F-16, терміни постачання, необхідне технічне та інфраструктурне забезпечення.

Окрім того, ввечері 22 лютого, глава держави провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та обговорив ситуацію на кордоні з Польщею.