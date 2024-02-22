Втрати Волині: у боях на передовій загинули ще двоє захисників

22 лютого в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами на передовій загинули ще двоє бійців з Волині: Василь Клец і Андрій Попко.

Андрій Попко

21 лютого внаслідок поранень, отриманих в результаті наступу на міну поблизу села Діброва Сєвєродонецького району на Луганщині загинув Андрій Попко.

Андрій Попко.

За даними Вишнівської сільської ради, полеглому захиснику було 47 років. В громаді оголосили триденну жалобу. Про дату та місце прощання з Андрієм Попко повідомлять пізніше.

Василь Клец

Про втрату також повідомили у Горохівській громаді — внаслідок ракетного удару по українськім військовим на Херсонщині загинув боєць Василь Клец.

Василь Клец.

Волинянину було 33 роки, у Василя Клеца, який разом із родиною жив у селі Красів залишилися двоє маленьких дітей.

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