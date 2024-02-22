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Старший солдат зі Зміївської громади загинув у боях на Харківщині
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Старший солдат зі Зміївської громади загинув у боях на Харківщині

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Вадим Мальований, ЗСУ, Зміївська громада
Вадим Мальований. Фото: Зміївська міська рада/Facebook

Вадим Мальований із селища Зідьки загинув 16 лютого, виконуючи бойове завдання у боях за Харківщину.

Про це повідомила пресслужба Зміївської міськради.

Вадим Мальований мав досвід строкової служби. Повномасштабну війну зустрів на роботі — Харківському акумуляторному заводі. У квітні 2023 року боєць став на захист України.

"Вадим зростав у дуже талановитій родині, де завжди лунала музика. Та й сам чоловік з дитинства опанував гру на гітарі, а тому був душею компанії. Понад усе він любив свою родину, батьків та кохану дружину. Разом вони виховували двох чудових синів — Владислава та Іллю", — йдеться в повідомленні.

Вадиму Мальованому було 52 роки. Бійця поховали у рідному селищі 23 лютого.

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