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"Вони дуже сумують за людьми": подружжя з прифронтового Оріхова годує покинутих тварин
ТВАРИНИВОЛОНТЕРИОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Вони дуже сумують за людьми": подружжя з прифронтового Оріхова годує покинутих тварин

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Подружжя Франк живуть у прифронтовому Оріхові Запорізької області та з початком повномасштабного вторгнення почали розвозити їжу для покинутих тварин. Попри щоденні обстріли, кожні три дні, подружжя об’їжджає місто, аби нагодувати покинутих собак та кішок. На це витрачають від трьох до десяти годин.

Станіслав Франк разом із дружиною опікуються понад 100 собаками та 50 котами в Оріхові.

"Отак заїжджаємо. А ми і не проти, коли люди повідомляють, тому що по дорозі ми бачимо, де собаки потребують їжі. І отак, чим більше таких моментів, тим більше ми місто об’їжджаємо повністю".
"Вони дуже сумують за людьми": подружжя з прифронтового Оріхова годує покинутих тварин
Станіслав Франк, зооволонтер. Фото: Суспільне Запоріжжя

Чоловік згадує, підгодовувати тварин почали на початку повномасштабної війни.

"Подзвонили люди і сказали, що три собачки в дворі, і треба подивитися, чи живі вони. Я приїхав, я був в шоці. Бойцовська порода, стаф, і три собачки кожа і кості у дворі. Після цього одні, другі, треті, четверті. У нас доходило до 350 літрів каші. Я готував з вечора до ранку, причіп до машини, 350 літрів каші і поїхали ".
"Вони дуже сумують за людьми": подружжя з прифронтового Оріхова годує покинутих тварин
Покинутий собака в Оріхові на Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Вони дуже сумують за людьми": подружжя з прифронтового Оріхова годує покинутих тварин
Покинуті тварини в Оріхові на Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Станіслав розповідає, в один із днів, коли розвозили з дружиною їжу, на дорозі побачили собаку, який гучно лаяв та привертав до себе увагу:

"Вони дуже сумують за людьми": подружжя з прифронтового Оріхова годує покинутих тварин
Покинуті тварини в Оріхові на Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Ця мамочка привела до цих цуценят нас і ми знаємо, що вони не голодні. І ось вже знайшлися люди, які готові їх евакуювати. Вони мене заряджають. Заряджають позитивом. Звісно, що їх дуже шкода, але коли нікуди діватися. Ми знаємо, що ми їх знайшли і нас це радує, що вони не голодні".
"Вони дуже сумують за людьми": подружжя з прифронтового Оріхова годує покинутих тварин
Покинутий собака в Оріхові на Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Вони дуже сумують за людьми": подружжя з прифронтового Оріхова годує покинутих тварин
Покинуті тварини в Оріхові на Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Подружжя об’їжджає місто раз на три дні, аби нагодувати тварин. Альона каже, на це витрачають від трьох до 10 годин, часто — під обстрілами.

"Вони дуже сумують за людьми": подружжя з прифронтового Оріхова годує покинутих тварин
Подружжя Франк, зооволонтери. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Коли і уламки повз літали, коли за лавочку присядеш, ховаєшся, і уламки об цю лавку б’ються. Було і страшно, і на адреналіні воно все переноситься, по різному".
"Вони дуже сумують за людьми": подружжя з прифронтового Оріхова годує покинутих тварин
Покинуті тварини в Оріхові на Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Попри обстріли, які за останні тижні почастішали в Оріхові, покидати тварин та рідне місто подружжя Франк не збирається, каже Альона.

"Вони дуже сумують за людьми": подружжя з прифронтового Оріхова годує покинутих тварин
Покинутий собака в Оріхові на Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Їм потрібна не скільки їжа, скільки увага людей. Вони дуже сумують за людьми, за господарями і це дуже болісно це дивитися".
Альона Франкзооволонтерка

"Вони дуже сумують за людьми": подружжя з прифронтового Оріхова годує покинутих тварин
Покинутий собака в Оріхові на Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

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