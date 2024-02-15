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Народжена 24 лютого: спогади волинянки, яка народила доньку Ілларію в перший день великої війни
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Народжена 24 лютого: спогади волинянки, яка народила доньку Ілларію в перший день великої війни

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24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабної війни, у Волинському обласному перинатальному центрі народилася Ілларія Пархомей. Нині малечі виповнилося два роки.

Мама дівчинки Олеся Пархомей, яка мешкає в селі Струмівка Луцького району, поділилася спогадами про той день. З її слів, з самого ранку вже чекала на медсестру.

Народжена 24 лютого: спогади волинянки, яка народила доньку Ілларію в перший день великої війни
Олеся з донькою Ілларією. Фото: Суспільне Луцьк
"Переживань не було, ніхто про війну навіть не думав... О шостій ранку мене мали перевести в родзал. Я прокинулася чекала медсестру, глянула у вікно і побачила, як злітають наші літаки, я подумала так гарно один за одним, напевно якісь тренування", — сказала волинянка.
Народжена 24 лютого: спогади волинянки, яка народила доньку Ілларію в перший день великої війни
Дворічна волинянка Ілларія. Фото: Суспільне Луцьк

Усвідомлення війни, розповіла Олеся Пархомей, прийшло не одразу, адже донька народилася по обіді. З її слів, виписка була на наступний день, адже пологовий був перевантажений.

"Можливо адреналін від народження дитини був, то все інше нас не обходило. Коли прийшла медсестра і почала брати у нас наші дані й дані особи, з якою можна було б зв’язатися, вже тоді зрозуміло було, що це не закінчиться не одним днем. Тривожно, був не спокій", — зазначила жінка.
Народжена 24 лютого: спогади волинянки, яка народила доньку Ілларію в перший день великої війни
Олеся з донькою Ілларією. Фото: Суспільне Луцьк

24 лютого 2022 року народилося в обласному перинатальному центрі 17 дітей. Того дня, розповіла лікарка пологового відділення Наталія Нечипорук, ситуація в медзакладі була складна. З її слів, приходили вагітні на консультацію, адже жінки, котрі мали з дня на день народжувати, хвилювалися і хотіли отримати інформацію.

"Кожна вагітна, кожна жінка у нас теж була в паніці, тому ми не мали права на паніку, мусили з усіх сил підтримувати. Робочий процес якби був звичайний. Самі пологи для жінки — це стресовий фактор, а тут війна. У мене була жінка на пологах плаче, каже: "А куди я далі маю йти з дитиною?" — говорить лікарка.
Народжена 24 лютого: спогади волинянки, яка народила доньку Ілларію в перший день великої війни
Наталія Нечипорук. Фото: Суспільне Луцьк

Генеральна директорка Волинського територіального медоб'єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська розповіла, що в перший день і перші тижні повномасштабної війни практично колектив організовував безпечну допомогу в медзакладі.

Народжена 24 лютого: спогади волинянки, яка народила доньку Ілларію в перший день великої війни
Ірина Горавська. Фото: Суспільне Луцьк
"Ми облаштовували сховище, бурили скважину для того, щоб в нас була вода, навіть копали ями, щоб в нас були септики на випадок, якщо не буде працювати каналізація. Через два тижні трохи заспокоїлися і зрозуміли, що можемо в безпечних умовах надавати допомогу нашим пацієнтам", — сказала директорка.

За час повномасштабної війни в обласному перинатальному центрі, зазначила Ірина Горавська, народилося 5 827 дітей.

Мама дворічної Ілларії Олеся Пархомей додала, що народження донечки стало і радісною, і сумною подією одночасно, адже цей день завжди буде асоціюватися з початком повномасштабної війни: "Звісно тяжко, але в нас росте доця, вона нам приносить щастя, дає наснагу до життя, тому не здаємося".

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