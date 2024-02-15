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ЄС пропонує санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії у війні
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ЄС пропонує санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії у війні

ЗМІ
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ЄС, санкції, Китай
Прапор Євросоюзу. Ілюстративне фото: Getty Images

ЄС вперше пропонує санкціонувати компанії в материковому Китаї, спрямованих на закриття лазівок, які дозволяють Росії направляти військові технології через треті країни на свої збройові заводи.

Про це пише The Guardian.

Журналісти дослідили документи санкцій, які готує ЄС до других роковин вторгнення РФ в Україну, та виявили там три компанії в материковому Китаї, а також чотири в Гонконзі та одну в Індії. Джерело видання заявило, що потрібно більше інструментів, щоб гарантувати, що Москва не зможе обійти існуючі обмеження.

"Росія напружує всі сили, щоб обійти наші санкції, але нам потрібно зробити більше. Нам потрібно закрити лазівки, націлити маршрути обходу, ще більше знизити доходи", — каже джерело видання.

ЄС особливо стурбований тим, що технології продаються за межами блоку, а потім знаходять шлях до Росії через треті країни.

У рамках поштовху дипломатична служба ЄС запропонувала додати близько 20 фірм, у тому числі три в материковому Китаї, одну в Туреччині та одну в Індії, до експортного чорного списку тих, хто надає підтримку російським військовим.

Дві російські судноплавні компанії, яких звинувачують у транспортуванні зброї з Північної Кореї до Дунаю, порту на схід від Владивостока, також перебувають у запропонованому 13-му пакеті санкцій ЄС.

Це означало б, що фірмам у блоці з 27 країн буде заборонено вести бізнес з компаніями, оскільки Брюссель активізує зусилля, щоб придушити обхід своїх санкцій проти Росії.

ЄС вже вводив подібні заборони на експорт для більш ніж 600 фірм, у тому числі трьох, що базуються в Гонконзі, та підприємства у таких країнах, як Вірменія, Об'єднані Арабські Емірати та Узбекистан.

Минулого року Брюссель запропонував внести до списку п'ять китайських фірм, але вони зняли це питання з розгляду серез, побоюючись Китаю та небажання з гоку деяких країн голосувати за це.

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