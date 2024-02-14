74 вибухи: російська армія обстріляла вісім громад на Сумщині

Протягом дня 14 лютого російська армія здійснила 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Обстрілів зазнали Миколаївська сільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.
Які деталі обстрілу громад на Сумщині
- Середино-Будська громада: армія РФ била з мінометів (13 вибухів) та РСЗВ 10 (вибухів).
- Миколаївська громада: з території РФ здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).
- Білопільська громада: 7 мін скинули російські військові на територію громади.
- Хотінська громада: зафіксовано 14 вибухів з мінометів.
- Есманьська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).
- Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (16 вибухів).
- Свеська громада: скинули 2 міни скину.
- Краснопільська громада: з території РФ здійснено удар FPV-дронами (5 вибухів).
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