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74 вибухи: російська армія обстріляла вісім громад на Сумщині
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74 вибухи: російська армія обстріляла вісім громад на Сумщині

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Протягом дня 14 лютого російська армія здійснила 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Миколаївська сільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.

Які деталі обстрілу громад на Сумщині

  • Середино-Будська громада: армія РФ била з мінометів (13 вибухів) та РСЗВ 10 (вибухів).
  • Миколаївська громада: з території РФ здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).
  • Білопільська громада: 7 мін скинули російські військові на територію громади.
  • Хотінська громада: зафіксовано 14 вибухів з мінометів.
  • Есманьська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (16 вибухів).
  • Свеська громада: скинули 2 міни скину.
  • Краснопільська громада: з території РФ здійснено удар FPV-дронами (5 вибухів).

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