Швейцарія виділить додатково понад $22,5 млрд на оборону

Нейтральна Швейцарія збільшить військові видатки до 2035 року, виділивши додатково 20 мільярдів швейцарських франків (22,5 мільярда доларів).

Про це повідомила президентка Швейцарії Віола Амгерд, передає Reuters.

За її словами, до 2035 року на оборону країни буде виділено додатково близько 20 мільярдів швейцарських франків (22,58 мільярда доларів). У 2023 році Швейцарія виділила 1,9 млрд швейцарських франків на оснащення своїх збройних сил.

"Ситуація з безпековою політикою очевидно складна з огляду на нинішню нестабільність — війну на Європейському континенті, збройні конфлікти на Близькому Сході та іншими гарячі точки у світі", — сказала Амгерд.

15 січня Амгерд заявила, що Швейцарія запланувала на підтримку України з 2025 до 2028 року 1,5 мільярда франків. Крім того, країна оголосила пріоритетом гуманітарне розмінування.

Україна та Швейцарія розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.