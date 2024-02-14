В Ужгороді колишню взуттєву фабрику реконструюють під нові офісні приміщення

Триповерховий адміністративно-побутовий комплекс зводять впритул до багатоповерхівок. Мешканці прилеглих будинків скаржаться на забудову і роботи, які продовжують подекуди вночі. Будівлю колишньої взуттєвої фабрики купили бізнесмени з Харкова. Про це Суспільному розповів головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський.

Адміністративно-побутовий комплекс між житловими будинками будують на вулиці Шопена в Ужгороді. За словами головного архітектора Ужгорода Олега Боршовського, нинішні власники будівлі отримали дозвіл на реконструкцію. Це можуть бути офісні приміщення, навчальні класи та приміщення для відпочинку.

"Забудовник має тільки дозвіл на підготовчі роботи. Крім того, вони отримали містобудівні умови і розробляють проєктно-кошторисну рекомендацію. Дозволу на благоустрій прилеглої території у них ще немає. Тому і виникло питання, що вони мають розробити проєкт благоустрою прилеглої території і погодити його з мешканцями. Почали демонтувати металічні гаражі тих мешканців, які вже стояли там роками. Було прийнято рішення виконавчого комітету щодо демонтажу, бо вони стояли одні самовільно, без відповідних дозвільних документів", — каже Олег Боршовський.

Фото: Діана Шух | Суспільне Ужгород

Мешканці проти такої споруди у їхньому дворі. Будівництво розпочали наприкінці 2022 року. Розповів мешканець одного з будинків Генадій Александров.

"У будинку живуть переважно люди похилого віку. Молоді тут мало живе. У нашому будинку живуть дві особи, які офіційно зареєстровані в соціальному захисті як особи з інвалідністю — одна дитина з інвалідністю і одна жінка з інвалідністю. Нам потрібно якусь прибудинкову територію, щоб у нас був двір. Щоб людина вийшла у двір і подихала свіжим повітрям. Вони не можуть далеко відходити", — розповідає мешканець будинку Генадій Алєксандров.

"Тут живе моя мама, якій 75 років. І я спостерігаю незаконне будівництво, яке тут проводиться незрозуміло ким. Нема огороджень, нема паспорту об'єкта. Я вважаю, що мама в 75 років має право жити у спокої, а не щоб її вночі світили прожектори. Вона змушена була цю кімнату просто закрити і перебратися в іншу, бо в цій неможливо жити. А тут вирізано купа дерев. Минулого року в підвалі почала проступати вода", — додає син мешканки будинку Сергій Омелянський.

Фото: Діана Шух | Суспільне Ужгород

Мешканка будинку Лариса Александрова каже: зверталися до поліції.

"Було таке, що ми викликали поліцію, а вона не реагувала і на виклик не приїжджала. Коли останнє дерево тут палили, горіх здоровий, ми тоді вийшли з мешканцями і питали: чим він вам заважає? Вони сказали, що він похилений вбік. Ну, то нехай собі буде похиленим, але воно здорове і нікому не заважає. Казали, що посадять нам інші дерева, а ці позрізали. Ми тоді викликали поліцію, але вони не приїхали. Ми чекали допізна у дворі, але ніхто не відреагував", — каже Лариса Александрова.

Мешканці будинків намагалися домовитися із забудовниками, а коли не вийшло – написали звернення до різних установ.

"За вимогами ДБН (Державні будівельні норми – ред.) мають бути паспорт фасаду, на якому має бути зображено проєкт, хто його розробив, хто відповідальний і дозвіл на початок будівельних робіт. Цієї інформації тут нема. З позиції загальної, до кожної такої багатоповерхової забудови повинні бути під'їзди, місця, де будуть зупинятися автомобілі, водопостачання, газопостачання. Це житловий квартал, тут зелені зони. Куди це все має іти?", — зазначає адвокат Олександр Пересоляк.

Олег Боршовський каже: наразі створили комісію, яка має зафіксувати умови проведення будівельних робіт.

"Під час воєнного стану не мають права проводити будівельні перевірки, тому притягнути їх до відповідальності ми не можемо. Тому була створена комісія міської ради, для того, щоб зафіксувати ці всі речі й направити відповідним експертам, щоб вони надали, чи можуть бути такі відступи від сусідніх будинків. Бо зараз, коли надавався дозвіл, то ми ці всі питання прописали в них, але вони мають розробити проєкт і пройти експертизу. На цей час ми не маємо експертизи цього проєкту, щоб зафіксувати, чи вони зробили по проєкту, чи відхилилися від проєкту", — пояснює Олег Боршовський.

Фото: Діана Шух | Суспільне Ужгород

За словами Олега Боршовського, питання щодо заїзду через двір забудовник повинен узгодити разом із мешканцями прилеглих будинків. Наразі ми намагаємося зв’язатися із власниками будівлі, де триває ремонт, аби дізнатися про умови будівництва та його призначення.

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