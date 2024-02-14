Вистрелив в плече з пістолета. У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка

У Кривому Розі затримали 32-річного чоловіка за підозрою у хуліганстві із застосуванням зброї.

Про це йдеться на сайті обласної поліції.

За повідомленням, подія сталася близько шостої ранку 11 лютого у Покровському районі міста. Між затриманим та 23-річним чоловіком виник конфлікт. В результаті підозрюваний поцілив іншому чоловіку в плече з пістолета. Потерпілого госпіталізували.

Слідчі затримали 32-річного підозрюваного. Пістолет у нього вилучили та направили на експертизу.

12 лютого слідчі повідомили стрілку про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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