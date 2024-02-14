НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Вистрелив в плече з пістолета. У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка
КРИМІНАЛПОЛІЦІЯРегіони

Вистрелив в плече з пістолета. У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Вистрелив в плече з пістолета. У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка
Фото: Національна поліція Дніпропетровщини

У Кривому Розі затримали 32-річного чоловіка за підозрою у хуліганстві із застосуванням зброї.

Про це йдеться на сайті обласної поліції.

За повідомленням, подія сталася близько шостої ранку 11 лютого у Покровському районі міста. Між затриманим та 23-річним чоловіком виник конфлікт. В результаті підозрюваний поцілив іншому чоловіку в плече з пістолета. Потерпілого госпіталізували.

Слідчі затримали 32-річного підозрюваного. Пістолет у нього вилучили та направили на експертизу.

12 лютого слідчі повідомили стрілку про підозру за частиною 4 статті 296Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Підозрюють у вимаганні грошей за оренду землі. У Кропивницькому судять двох працівників міськради
Підозрюють у вимаганні грошей за оренду землі. У Кропивницькому судять двох працівників міськради
Замінування готелю в Сарнах на Рівненщині
У Сарнах на Рівненщині затримали чоловіка, який погрожував підірвати готель гранатою
На Львівщині чоловіку, який застрелив кота, загрожує ув'язнення
На Львівщині чоловіку, який застрелив кота, загрожує ув'язнення
На Одещині затримали чоловіка, який стріляв у місцевого жителя
На Одещині затримали чоловіка, який стріляв у місцевого жителя
На початок