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Вижив в полоні та загинув в ДТП: на Черкащині поховали загиблого захисника
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Вижив в полоні та загинув в ДТП: на Черкащині поховали загиблого захисника

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У Городищі попрощалися із військовим Юрієм Галкіним. Його повернули до України із російського полону 31 січня під час обміну. Та через тиждень, перебуваючи на реабілітації в Дніпрі, він втрапив у смертельну ДТП.

Він — із Покровська, що на Донеччині, розповіла Суспільному донька загиблого — Валерія.

Був два роки в полоні: на Черкащині поховали загиблого захисника
Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

На колінах, схиливши голову, Городищенська громада зустріла військового Юрія Галкіна. Він з початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати Україну, але потрапив у полон.

"Він пробув у полоні 20 місяців. Ми його чекали вдома, але він не встиг приїхати. Був на реабілітації в Дніпрі. Він вийшов за окулярами, переходив дорогу і таке трапилось. На жаль, ніхто з рідних не встиг з ним побачитись. Сьогодні (ред. — 14 лютого) той день, коли ми побачились. Коли його не стало".

Поховання загиблого військового Юрія Галкіна
Донька загиблого військового Валерія Галкіна. Фото: Суспільне Черкаси

Як розповіла донька загиблого, Юрій служив у Донецькій області.

"Служити він пішов у квіті 2022 року. Він там пробув небагато і майже відразу втрапив у полон".

Був два роки в полоні: на Черкащині поховали загиблого захисника
Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

На прощання прийшов друг загиблого Ігор. Вони ділили один шматок хліба у російському полоні:

"Ми були разом в полоні, в одному бараці. Ігор потрапив у полон раніше. Дуже хороший чоловік був, один із кращих. Його в полоні не зламали. Били, знущались, звісно".

Та на звільнення, пригадав, тоді навіть не сподівався:

"Юра казав, що його ніколи не поміняють. Кажу – поміняють! — Та що ти, гониш! — Кажу: споримо! Ото на бурбон і поспорили".

Був два роки в полоні: на Черкащині поховали загиблого захисника
Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

На поховання прийшли й місцеві жителі. Особисто чоловіка пані Галина не знала та сумує з усіма рідними:

"Це дуже тяжко. Ми будемо хоронити його тут, на Городищині, бо тут його батьки, повертатися їм немає куди. Вони самі із Покровська на Донеччині, повернутися їм немає куди, там усе в них розбомбили. І ми будемо його шанувати, поважати, і будемо завжди ходити до нього на Алею Слави, і не забудемо його ніколи. Така доля. Ми дуже співчуваємо і батькам. Так же ж вони його ждали. Повернувся і така трагедія сталася. Шана і батькам і загиблому".

Був два роки в полоні: на Черкащині поховали загиблого захисника
Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

За словами доньки, нині триває слідство щодо аварії, яка сталася:

"Наша родина нікого не звинувачує, бо ми не знаємо деталей, обставин як це трапилося. У тата була контузія: він погано бачив, погано чув. Оскільки ми не знали обставин і мені не хочеться звинувачувати людину, яка, може, також шкодує, може теж не чула і не бачила. Це була вантажівка і вже було темно", — розповіла Валерія. Тоді додала:

"Тато казав, що треба жити й насолоджуватися сьогоднішнім днем, бо завтра може не бути".

Був два роки в полоні: на Черкащині поховали загиблого захисника
Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Був два роки в полоні: на Черкащині поховали загиблого захисника
Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

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