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Україні знадобиться $9 млрд, щоб відродити туризм і культуру
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Україні знадобиться $9 млрд, щоб відродити туризм і культуру

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Знак спадщини ЮНЕСКО
Знак спадщини ЮНЕСКО у Львові. Фото: Суспільне Львів

Україні знадобиться 9 мільярдів доларів протягом 10 років для відновлення її секторів культури та туризму.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані культурного агентства ООН (ЮНЕСКО).

За оцінками агентства, культурний і туристичний сектори України внаслідок війни втратили понад 19,6 мільярда доларів.

"Збитки і потреби у відновленні сектору продовжують зростати", — сказала Кріста Піккат, директор з питань культури та надзвичайних ситуацій ЮНЕСКО

За її словами, втрачений дохід лише для Києва склав 10 мільярдів доларів.

Як пише Associated Press, бойові дії пошкодили 341 культурний об'єкт по всій Україні, в тому числі в Києві, Львові та Одесі.

За оцінками ЮНЕСКО, загальна вартість руйнувань цих культурних об'єктів, а також тисяч інших культурних цінностей по всій країні становить близько 3,5 мільярдів доларів.

В агентстві заявили, що навмисне руйнування об'єктів культурної спадщини, в тому числі релігійних споруд та артефактів, може бути прирівняне до воєнного злочину.

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