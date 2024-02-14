На Вінниччині повідомили про підозру чотирьом посадовцям, яких звинувачують у привласненні 1,5 мільйона гривень бюджетних коштів. Серед них — заступник мера одного з міст Вінниччини.

Як повідомили у Нацполіції області, 39-річний заступник міського голови одного з населених пунктів Вінниччини у квітні 2023 року створив організовану групу з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення будівельних робіт у закладах освіти.

До складу угруповання також входили директор комунальної установи з обслуговування закладів освіти, головний бухгалтер цієї ж установи та приватний підприємець. Усі віком від 26 до 47 років.

"Вони забезпечували укладення договорів з підставним ФОП із завищенням ціни матеріалів та складали акти приймання виконаних робіт, які фактично не проводились. До офіційних документів вносили завідомо неправдиві відомості. Потім перераховували бюджетні кошти з казначейського рахунку комунальної установи на банківський рахунок ФОП. Готівку знімали та розподіляли між учасниками", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, упродовж квітня – серпня чоловіки привласнили понад 1,5 мільйона гривень з бюджету. Слідчі слідчого управління поліції Вінницької області здобули достатньо доказів, та 14 лютого повідомили усім чотирьом фігурантам про підозру.

Посадовцям інкримінують ряд злочинів, за вчинення яких їм загрожує до дванадцяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.