НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Захотілося сьогодні": як у Черкасах одружувалися у день закоханих
СВЯТОКОХАННЯНОВИНИРегіони

"Захотілося сьогодні": як у Черкасах одружувалися у день закоханих

Ексклюзивно
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
&quot;Захотілося сьогодні&quot;: як у Черкасах одружувалися у день закоханих
Фото: Суспільне Черкаси / Анжеліка Жупинас

У Палаці одружень в Черкасах 14 лютого зареєструвати шлюб зібралися різні пари: хтось прийшов з родиною та друзями, хтось — лише вдвох.

Шість пар побралися до обіду, повідомили з місця події журналісти Суспільного.

У Черкасах у день закоханих одружилися Юлія і Тарас
Фото: Суспільне Черкаси / Анжеліка Жупинас

Давали одне одному шлюбні обіцянки черкащани Юлія та Тарас. Поділилися, що особливо не планували цю подію:

"Ідея одружитися нам прийшла декілька тижнів тому. А познайомилися ми ще на роботі. Зустрічаємося уже давно", – розповів Тарас.

Наречена додала, що разом вони вже майже п’ять років:

"Тарас мав цю ідею і одного разу в кафе запитав про одруження. Напевно, це було, як то кажуть, той час, те місце і ми вирішили узаконити наші стосунки – обмінятися обручками. Щодо дати, то тут немає жодного символізму. Проте Тарас відразу сказав, що хоче 14 лютого. Хочу і все. Я дуже довго ходила з цими календариками і обирала правильну дату. Ми дійшли висновку, що яка перша дата з’явилася, то нехай вже така й буде. Але це ніяк не пов’язано з днем закоханими, просто захотілося сьогодні".

Як у Черкасах одружувалися у день закоханих в 2024 році
Фото: Суспільне Черкаси / Анжеліка Жупинас

Біля Палацу одружень з ранку в очікуванні черкащанка Ліля з німецькою вівчаркою Жаком. Розповіла, що дізналася із соціальної мережі про одруження п’яти пар:

"Ось вийшли на прогулянку, хотіли пофотографуватися з нареченими. Нам треба десь гуляти, бо якщо не будемо, то собака собі погризе вуха. Няв, Жак, дивися в камеру".

У Черкасах одружувалися 14 лютого 2024 року
Фото: Суспільне Черкаси / Анжеліка Жупинас

За інформацією відділу державної реєстрації актів цивільного стану, на день святого Валентина в області запланували одружитися 19 пар. У Черкасах — п’ять пар. Ще одна – на території району. Також одна пара планує зареєструвати шлюб у Кам’янці, у Каневі, Маньківці та Тальному – дві, у Смілі та в Умані – три.

Авторки — Анжеліка Жупинас, Віолетта Мисенко

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Білий дім, США
Троянди червоні та сині фіалки: Білий дім своєрідно привітав спікера Палати представників США з днем закоханих
Не відкладаємо спільне життя на потім: у Житомирі у День закоханих побралися курсанти Максим та Діана Горовенки
Не відкладаємо спільне життя на потім: у Житомирі у День закоханих побралися курсанти Максим та Діана Горовенки
Одруження в Луцьку
Побралися у День закоханих: скільки пар зареєстрували шлюб у Луцькому ДРАЦСі
Доля звела через 27 років: у Хмельницькому в День закоханих одружилося 15 пар наречених
Доля звела через 27 років: у Хмельницькому в День закоханих одружилося 15 пар наречених
На початок