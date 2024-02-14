"Захотілося сьогодні": як у Черкасах одружувалися у день закоханих

У Палаці одружень в Черкасах 14 лютого зареєструвати шлюб зібралися різні пари: хтось прийшов з родиною та друзями, хтось — лише вдвох.

Шість пар побралися до обіду, повідомили з місця події журналісти Суспільного.

Фото: Суспільне Черкаси / Анжеліка Жупинас

Давали одне одному шлюбні обіцянки черкащани Юлія та Тарас. Поділилися, що особливо не планували цю подію:

"Ідея одружитися нам прийшла декілька тижнів тому. А познайомилися ми ще на роботі. Зустрічаємося уже давно", – розповів Тарас.

Наречена додала, що разом вони вже майже п’ять років:

"Тарас мав цю ідею і одного разу в кафе запитав про одруження. Напевно, це було, як то кажуть, той час, те місце і ми вирішили узаконити наші стосунки – обмінятися обручками. Щодо дати, то тут немає жодного символізму. Проте Тарас відразу сказав, що хоче 14 лютого. Хочу і все. Я дуже довго ходила з цими календариками і обирала правильну дату. Ми дійшли висновку, що яка перша дата з’явилася, то нехай вже така й буде. Але це ніяк не пов’язано з днем закоханими, просто захотілося сьогодні".

Фото: Суспільне Черкаси / Анжеліка Жупинас

Біля Палацу одружень з ранку в очікуванні черкащанка Ліля з німецькою вівчаркою Жаком. Розповіла, що дізналася із соціальної мережі про одруження п’яти пар:

"Ось вийшли на прогулянку, хотіли пофотографуватися з нареченими. Нам треба десь гуляти, бо якщо не будемо, то собака собі погризе вуха. Няв, Жак, дивися в камеру".

Фото: Суспільне Черкаси / Анжеліка Жупинас

За інформацією відділу державної реєстрації актів цивільного стану, на день святого Валентина в області запланували одружитися 19 пар. У Черкасах — п’ять пар. Ще одна – на території району. Також одна пара планує зареєструвати шлюб у Кам’янці, у Каневі, Маньківці та Тальному – дві, у Смілі та в Умані – три.

Авторки — Анжеліка Жупинас, Віолетта Мисенко

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