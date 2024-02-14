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У Сербії судовий процес щодо ексгенерала СБУ Наумова розпочнеться знову
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У Сербії судовий процес щодо ексгенерала СБУ Наумова розпочнеться знову

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Колишній генерал СБУ Андрій Наумов. Фото: "Схеми: корупція в деталях"

Апеляційний суд міста Ниш (Сербія) скасував вирок першої інстанції, яким підозрюваного у держзраді в Україні ексгенерала СБУ Андрія Наумова засудили до одного року позбавлення волі за відмивання грошей. Таким чином судовий процес у справі Наумова розпочнеться знову.

Про це повідомляє сербська служба "Радіо Свобода" з посиланням на спікера суду.

Як заявили в Апеляційному суді, справу повернули до Вищого суду Ниша для ухвалення нового рішення.

29 вересня 2023 року Вищий суд сербського міста Ниш засудив Наумова до одного року ув'язнення за звинуваченням у відмиванні грошей.

На початку грудня 2023 року Наумов вийшов на волю. Однак через розгляд апеляції на вирок в нього вилучили документи та заборонили залишати територію Сербії.

Що відомо про діяльність Наумова в Україні

У 2019-21 роках Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ. До цього керував держпідприємством "Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження".

Під час роботи в СБУ Наумов фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, яке не відповідає доходам.

Наумов залишив Україну 23 лютого 2022 року. У квітні президент Володимир Зеленський назвав його зрадником за порушення військової присяги і позбавив звання генерала.

У червні 2022 року Наумова затримали на кордоні між Сербією та Північною Македонією з незадекларованими 600 тисячами євро, близько 125 тисячами доларів та коштовностями.

У жовтні 2022 року стало відомо, що українські правоохоронці просять Сербію екстрадувати Наумова, якого також підозрюють у державній зраді та сприянні російським військам у захопленні ЧАЕС.

У липні 2023 року Вищий суд міста Ниш відхилив запит України про екстрадицію Наумова і направив справу на подальший розгляд до Апеляційного суду, як вищої судової інстанції.

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