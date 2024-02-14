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З одеського притулку в новий дім: вівчарка Багіра, яку врятували після підриву Каховської ГЕС, знайшла родину
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З одеського притулку в новий дім: вівчарка Багіра, яку врятували після підриву Каховської ГЕС, знайшла родину

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Вівчарка Багіра
Пес обіймає ногу волонтера Руслана Горбаля з Харкова, який врятував його від потоплення, Херсон, 7 червня 2023 року. Фото: Данило Павлов/Reporters

Восьмирічна вівчарка Багіра, яку врятували волонтери після підриву Каховської ГЕС, знайшла новий дім у Миколаївській області. До цього вона жила в одеському центрі перетримки "Мої живі собаки". Суспільне поспілкувалось з очільницею притулку Людмилою Мельниковою та розпитало у неї про пошук родини для врятованої.

Собаку врятували 7 червня 2023 року у Херсоні. Вона мала травмоване вухо та проблеми із задніми лапами, не могла на них встати. За словами директорки центру Людмили, вівчарку змогли поставити на лапи наприкінці вересня. Нових господарів Багірі шукали довго, оскільки ті мали відповідати певним вимогам.

"Вона мисливець. Ці люди, які хотіли її забрати, вже мали тварин, на яких вона могла полювати. Під час пошуку перевагу надавали приватним будинкам, оскільки собаці заборонені сходинки, бо в майбутньому це стане для неї випробуванням. Тому квартиру ми не розглядали. Другий критерій — це забезпечений господар без інших тварин", — розповіла жінка.

Вівчарка Багіра
Вівчарка Багіра у притулку. Фото: Федерація порятунку тварин "Берсек"/Facebook

Людмила зазначила, що Багіра наразі перебуває у доброму стані — чипована, щеплена та має паспорт. Її передали родині в Миколаївській області, де, за словами жінки, тварина живе у будинку і для неї підрізали ніжки дивана.

"Учора (13 лютого, — ред.) ми привезли її в нову сімʼю. Нам дуже сподобались ці господарі. У них до цього довгий час була вівчарка, просто копія, на жаль, померла. Вона у них бігає по дворі. Ми не очікували, що вона так швидко звикне до них. Ми її тільки привезли, її дістають з клітки й вона починає лизати руки новому господарю", — зазначила очільниця притулку.

Людмила розповіла, що нові господарі дуже дбайливо ставляться до Багіри. Постійно консультуються з нею щодо харчування та піклування про тварину.

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