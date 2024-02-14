Нідерланди долучилися до коаліції безпілотників для України

Нідерланди приєднуються до військової коаліції з союзниками, включаючи Велику Британію, яка постачатиме Україні передові безпілотні технології і посилюватиме її наступальний потенціал у війні проти Росії.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Reuters.

Це зобов'язання Нідерландів доповнює обіцянку передати Україні винищувачі F-16 та передачу артилерії, боєприпасів і систем протиповітряної оборони, які голландці надали Києву.

За словами міністерки, для Нідерландів можуть виникнути додаткові витрати на додаток до 2 мільярдів євро, виділених на 2024 рік.

"Ми знаємо, що безпілотники дуже важливі в цій війні. Саме тому ми долучаємося до коаліції безпілотників, яку Україна створила разом із Латвією, разом з іншими країнами, щоб переконатися, що ми робимо саме це — збільшуємо виробництво, використовуємо новітні технології та надаємо саме те, що потрібно Україні", — сказала Оллонгрен.

29 січня влада Нідерландів оголосила про виділення 122 мільйонів євро на допомогу Україні. Кошти підуть на закупівлю боєприпасів, озброєння та кібербезпеку.

Раніше глава МЗС Нідерландів Ганке Брюїнс Слот оголосила про надання Україні 2,5 мільярда євро додаткової допомоги у 2024 році.