Помер у лікарні: у Черкасах попрощалися із військовим

У Черкасах попрощалися із загиблим головним сержантом Віктором Шевченком. Військовий отримав поранення, від яких помер у лікарні.

Про це у фейсбуці повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Віктор Шевченко служив навідником аеромобільного відділення. Під час виконання бойового завдання в Донецькій області отримав поранення, від яких помер у лікувальному закладі.

"Він народився у селі Софіївка Черкаського району. Після закінчення школи навчався у Канівському училищі. Працював на багатьох підприємствах міста, серед яких ПАТ «Азот»".

Віктору було 53 роки.

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube