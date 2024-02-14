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Помер у лікарні: у Черкасах попрощалися із військовим
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Помер у лікарні: у Черкасах попрощалися із військовим

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Загиблий військовий Віктор Шевченко. Фото: Черкаська міська рада / Колаж: Суспільне Черкаси

У Черкасах попрощалися із загиблим головним сержантом Віктором Шевченком. Військовий отримав поранення, від яких помер у лікарні.

Про це у фейсбуці повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Віктор Шевченко служив навідником аеромобільного відділення. Під час виконання бойового завдання в Донецькій області отримав поранення, від яких помер у лікувальному закладі.

"Він народився у селі Софіївка Черкаського району. Після закінчення школи навчався у Канівському училищі. Працював на багатьох підприємствах міста, серед яких ПАТ «Азот»".

Віктору було 53 роки.

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