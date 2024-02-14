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Без суттєвого здорожчання: як зміняться ціни на пальне на Черкащині
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Без суттєвого здорожчання: як зміняться ціни на пальне на Черкащині

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Упродовж січня пальне на Черкащині здешевшало більше, ніж на гривню. А за добу 13 лютого бензин здорожчав на три гривні, а дизель — на півтори.

Січневе здешевшання було пов’язано з тим, що була сприятлива зовнішня кон’юнктура і ціни у світі не зростали, пояснив Суспільному директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

За словами пана Сергія, на вартість пального впливало також те, що вже були сформовані великі запаси.

"Компанії намагалися боротися за споживача, якого було небагато. Відповідно, це призвело до зниження цін. Нині ж почався зворотний процес. Відбулося підвищення цін на нафту — з 78 до 83 доларів за барель. Не можна виключати, що ми також найближчим часом будемо спостерігати таку корекцію. Не думаю, що це буде дуже відчутно, але якесь невеличке зростання може відбутися", — пояснив фахівець.

Як зміняться ціни на пальне на Черкащині
Фото: Суспільне Черкаси

За годину оператор однієї із місцевих АЗС Василь Гуріненко заправляє бензином з десяток автівок. Клієнтів, розповів він, вистачає:

"В середньому десь 500-600 машин за день".

Ситуацію з цінами на пальне коментує так:

"Бензин відразу коли повномасштабна війна почалася був, здається, до 60 гривень, а зараз 47-45. Газ був за 30, а наразі вже 24,50".

Як зміняться ціни на пальне на Черкащині
Фото: Суспільне Черкаси

Водій Іван своє авто 1990 року заправляє 92-им бензином.

"Ну звісно, що потрібно, щоб було дешевше. Для мене, як для пенсіонера, це важливо", – зазначив він.

Як зміняться ціни на пальне на Черкащині
Фото: Суспільне Черкаси

Про бажану вартість пального розповів і водій-далекобійник Ігор:

"Хотілося б, щоб було як у 2007-му – по 7 гривень за літр, але пристосовуємося до того, що є".

Пристосовуватися довелося й собі, зазначив оператор однієї із АЗС Ігор. Нині він обмежує в користуванні автівкою:

"Менше виїжджаю. Раніше веселіше з цінами було, то з машиною і в магазин і скрізь можна було, а зараз доводиться й пішки вже ходити".

Як зміняться ціни на пальне на Черкащині
Фото: Суспільне Черкаси

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