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Прикордонник приїхав в Житомир з-під Мар'їнки, щоб в День закоханих освідчитись своїй дівчині. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Прикордонник приїхав в Житомир з-під Мар'їнки, щоб в День закоханих освідчитись своїй дівчині. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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В Житомирі прикордонник Сергій із позивним "Крот" освідчився своїй коханій Ользі 14 лютого, у День святого Валентина. Для цього він приїхав з-під Мар'їнки, що на Донеччині, та прийшов до неї на роботу з квітами.

Як це було — бачили кореспонденти Суспільного.

Після одруження Сергій та Ольга мріють разом поїхати у весільну подорож. Кажуть, що хочуть, щоб було трохи тепліше, і щоб до цього часу все заспокоїлось.

"Зараз такої можливості немає. А щоб вона була, треба ворогу дати таку відсіч, аби він сюди більше ніколи не потикався", — сказав Сергій.

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