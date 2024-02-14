НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Черкащині частина шкіл перейшли на дистанційну форму навчання. У чому причина
ШКОЛАДІТИГрипНОВИНИРегіони

На Черкащині частина шкіл перейшли на дистанційну форму навчання. У чому причина

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

46 шкіл по Черкаській області перейшли на дистанційну форму навчання через зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ.

Про це розповів під час брифінгу заступник начальника Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Шамрай, повідомила з місця події кореспондентка Суспільного Оксана Швед.

На Черкащині частина шкіл перейшли на дистанційну форму навчання. У чому причина
Фото: Суспільне Черкаси / Оксана Швед

Ще 28 шкіл у 19 громадах, за словами посадовця, перейшли на змішану форму навчання.

"Це означає, що деякі класи переходять на офлайн навчання, а інші продовжують очне", — пояснив Олександр Шамрай.

Щодо закладів дошкільної освіти, то з них на дистанційну перейшли, ще один — призупинив роботу. Ситуацію моніторитимуть і надалі.

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
У Черкасах визначилися із датами випускних у школах
У Черкасах визначилися із датами випускних у школах
Штовхнула, той у відповідь кинув стілець: що відомо про конфлікт між учнями в Іванівському ліцеї, що на Чернігівщині
Штовхнула, той у відповідь кинув стілець: що відомо про конфлікт між учнями в Іванівському ліцеї, що на Чернігівщині
Підвезення дітей до шкіл: за рік для Черкащини придбали понад 40 автобусів
Підвезення дітей до шкіл: за рік для Черкащини придбали понад 40 автобусів
школа-дитсадок Буча
Будівництво литовцями школи-садка в Бучі: у міськраді розповіли деталі
На початок