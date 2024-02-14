На Черкащині частина шкіл перейшли на дистанційну форму навчання. У чому причина

46 шкіл по Черкаській області перейшли на дистанційну форму навчання через зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ.

Про це розповів під час брифінгу заступник начальника Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Шамрай, повідомила з місця події кореспондентка Суспільного Оксана Швед.

Фото: Суспільне Черкаси / Оксана Швед

Ще 28 шкіл у 19 громадах, за словами посадовця, перейшли на змішану форму навчання.

"Це означає, що деякі класи переходять на офлайн навчання, а інші продовжують очне", — пояснив Олександр Шамрай.

Щодо закладів дошкільної освіти, то з них на дистанційну перейшли, ще один — призупинив роботу. Ситуацію моніторитимуть і надалі.

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