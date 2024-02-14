НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Вінницькі спортсмени готуються до Чемпіонату України зі змішаних єдиноборств
СПОРТРегіони

Вінницькі спортсмени готуються до Чемпіонату України зі змішаних єдиноборств

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Десять спортсменів з Вінниччини представлятимуть область на Чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА. Змагання відбудуться у Дніпрі з 17 по 18 лютого.

Про це Суспільному розповів очільник федерації Володимир Соляр.

"Команда гарно налаштована, їдемо за високими результатами, щоб виборювати путівки на участь в Чемпіонаті Європи, який пройде на початку квітня в Сербії, і потім буде відбиратися збірна, яка потім представлятиме нашу країну на Чемпіонаті Світу", — сказав Володимир Соляр.
Вінницькі спортсмени готуються до Чемпіонату зі змішаних єдиноборств
Фото: Суспільне Вінниця

Чемпіонат України пройде у двох вікових категоріях, сказав Володимир Соляр. Серед молоді область представлятиме 19-річний Володимир Бойчук. У цьому спорті розповідає, 11 років. Виступатиме у ваговій категорії 56 кг.

"Останнім часом я контролюю вагу, тренування у мене практично щодня. Буває двічі на день. Працюємо у стійці та в боротьбі. Ще додають мені ранкові тренування", — розповів Бойчук.
Вінницькі спортсмени готуються до Чемпіонату зі змішаних єдиноборств
Фото: Суспільне Вінниця

Чемпіонат України серед молоді та дорослих є відбірковим для міжнародних турнірів, сказав очільник обласної федерації зі змішаних єдиноборств ММА Володимир Соляр.

Вінницькі спортсмени готуються до Чемпіонату зі змішаних єдиноборств
Фото: Суспільне Вінниця

Вінницький бійцівський клуб “Легіон 13” на всеукраїнських змаганнях представлятиме 4 спортсмени, сказав тренер закладу Руслан Первак. Зараз вони готуються у посиленому режимі.

"Найбільше акценти приділяли в боротьбі біля сітки, адже поєдинки проходять в октагоні. Це такий ринг 8-кутний. І останні змагання показали, що хто не вміє працювати біля сітки, той програє", — розповів Первак.

За словами Володимира Соляра, Чемпіонат України серед молоді та дорослих пройде з 16 по 18 лютого у Дніпрі. Участь у ньому візьмуть 300 спортсменів.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Біатлоніст з Волині завоював дві золоті медалі на всеукраїнських змаганнях з лижних гонок
Біатлоніст з Волині завоював дві золоті медалі на всеукраїнських змаганнях з лижних гонок
Миколаївський фехтувальник виборов &quot;бронзу&quot; на європейському турнірі
Миколаївський фехтувальник виборов "бронзу" на європейському турнірі
Черкаські гімнастки посіли призові місця всеукраїнського турніру
Черкаські гімнастки посіли призові місця всеукраїнського турніру
змагання, військові, ветерани
Ветерани з Кривого Рогу вибороли 14 медалей на змаганнях "Сильні України"
На початок