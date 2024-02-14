Вінницькі спортсмени готуються до Чемпіонату України зі змішаних єдиноборств

Десять спортсменів з Вінниччини представлятимуть область на Чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА. Змагання відбудуться у Дніпрі з 17 по 18 лютого.

Про це Суспільному розповів очільник федерації Володимир Соляр.

"Команда гарно налаштована, їдемо за високими результатами, щоб виборювати путівки на участь в Чемпіонаті Європи, який пройде на початку квітня в Сербії, і потім буде відбиратися збірна, яка потім представлятиме нашу країну на Чемпіонаті Світу", — сказав Володимир Соляр.

Фото: Суспільне Вінниця

Чемпіонат України пройде у двох вікових категоріях, сказав Володимир Соляр. Серед молоді область представлятиме 19-річний Володимир Бойчук. У цьому спорті розповідає, 11 років. Виступатиме у ваговій категорії 56 кг.

"Останнім часом я контролюю вагу, тренування у мене практично щодня. Буває двічі на день. Працюємо у стійці та в боротьбі. Ще додають мені ранкові тренування", — розповів Бойчук.

Фото: Суспільне Вінниця

Чемпіонат України серед молоді та дорослих є відбірковим для міжнародних турнірів, сказав очільник обласної федерації зі змішаних єдиноборств ММА Володимир Соляр.

Фото: Суспільне Вінниця

Вінницький бійцівський клуб “Легіон 13” на всеукраїнських змаганнях представлятиме 4 спортсмени, сказав тренер закладу Руслан Первак. Зараз вони готуються у посиленому режимі.

"Найбільше акценти приділяли в боротьбі біля сітки, адже поєдинки проходять в октагоні. Це такий ринг 8-кутний. І останні змагання показали, що хто не вміє працювати біля сітки, той програє", — розповів Первак.

За словами Володимира Соляра, Чемпіонат України серед молоді та дорослих пройде з 16 по 18 лютого у Дніпрі. Участь у ньому візьмуть 300 спортсменів.