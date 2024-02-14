Втрати Волині: на передовій загинули ще троє захисників

14 лютого в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще троє бійців з Волині: Володимир Крисюк, Михайло Коляда і Станіслав Гуленков.

Володимир Крисюк

15 лютого в Ковелі прощатимуться із загиблим на війні військовослужбовцем Володимиром Крисюком. Бійцю було 43 роки, повідомили в міськраді.

Володимир Крисюк.

Волинянин народився на Любомльщині, але у дорослому віці жив у Ковелі. Загинув боєць у результаті обстрілу поблизу села Першотравневе на Харківщині. У Володимира Крисюка залишилися матір, дружина та діти.

Станіслав Гуленков

22-річний Станіслав Гуленков був майстром спорту України з дзюдо, призером Кубку Європи серед юніорів. У війську лучанин служив гранатометником відділення інспекторів прикордонної служби.

Станіслав Гуленков.

Як повідомили в міськраді, боєць загинув ще 20 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області. Підтвердити загибель захисника вдалося лише зараз.

Михайло Коляда

Лучанину Михайлу Коляді був 41 рік. Військовослужбовець служив на посаді водія-радіотелефоніста відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Михайло Коляда.

Молодший сержант загинув 13 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Діброва Луганської області.

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