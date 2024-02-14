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Була поросна: у лісі на Черкащині знайшли вбиту дику свиню
ТВАРИНИПриродаКРИМІНАЛВБИВСТВОРегіони

Була поросна: у лісі на Черкащині знайшли вбиту дику свиню

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Була поросна: у лісі на Черкащині знайшли вбиту дику свиню
Фото: Державна екологічна інспекція Центрального округу

На Лисянщині у лісі знайшли вбиту дику свиню. Наразі шукають тих, хто це скоїв. Поліцейські збирають докази, аби відкрити кримінальну справу.

Про це Суспільному розповіли у пресслужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу.

За інформацією пресслужби, експертиза показала, що тварина була поросна:

"У неї виявили сім ембріонів. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини".

За попередніми оцінками фахівців, вбивство дикої тварини завдало шкоди природному середовищу на 180 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання про порушення кримінального провадження за ознаками статті 249 Кримінального кодексу України — незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.

У пресслужбі Держекоінспекції додали, що винні будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

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