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З полону повернули українського військового, який боронив Рубіжне
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З полону повернули українського військового, який боронив Рубіжне

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З полону повернули українського військового, який боронив Рубіжне
Олександр Кольцов отримує медаль "Захисник Рубіжного". Фото: Андрій Юрченко/Facebook.

З російського полону повернули українського військового з Луганщини Олександра Кольцова. У полоні він пробув понад 600 днів.

Про це повідомив начальник Рубіжанської міської військової адміністрації Андрій Юрченко.

Обмін полоненими, під час якого повернули Олександра Кольцова в Україну, відбувся 8 лютого 2024 року.

Як написав Юрченко, 30-річнй Олександр народився у Сєвєродонецьку. у травні 2021 року підписав контракт з Національною Гвардією України та служив у Рубіжному. У серпні 2022 року чоловік пішов вчитись на гранатометника. з початком повномасштабного вторгнення брав участь у захисті Рубіжного.

"Олександр потрапив у російський полон на Луганщині, під час пекельних боїв за Сиротине у червні 2022 року, де він пробув понад 600 днів тяжких випробувань. За героїчну мужність та відданість відзначив оборонця медаллю "Захисник Рубіжного", — написав Юрченко.

Вдома українського військового чекали дружина, діти та батьки.

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