НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Лисиці в місті: у Луцькраді розповіли, як поводитись під час зустрічі із дикими тваринами
ТВАРИНИРегіони

Лисиці в місті: у Луцькраді розповіли, як поводитись під час зустрічі із дикими тваринами

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

В обласному центрі Волині почастішали випадки появи диких лисиць. Тварин лучани можуть зустріти у різних районах міста.

На сайті Луцької міської ради розповіли: це пов’язано із забороною полювання на диких тварин у період воєнного стану і дали рекомендації жителям громади, як діяти у разі появи поруч дикої лисиці.

Як поводитись, якщо зустріли дику тварину у місті

Якщо ви зустріли дику тварину на вулицях громади, залишайтеся спокійними, не робіть зайвих рухів та не лякайте тварину, відійдіть на безпечну відстань.

В міськраді також закликали не годувати диких тварин і не залишати їжу на вулиці, сміття і харчові відходи радять тримати у закритих контейнерах і вчасно їх прибирати.

Щодо домашніх тварин, то їх, кажуть в міськраді, не можна тримати на вулиці без нагляду, особливо вночі, коли збільшується ризик появи диких тварин.

Як зрозуміти, що тварина небезпечна чи хвора

За даними Держпродспоживслужби, лисиці, які заражені сказом, можуть проявляти різні ознаки захворювання, залежно від стадії хвороби та інших факторів. Ознаками, що можуть вказувати на те, що лисиця хвора на сказ, є:

  • змінена поведінка: лисиця може проявляти нетипову або агресивну поведінку, вона може бути неспокійною, дезорієнтованою або здійснювати нехарактерні рухи;
  • параліч та слабкість: у хворих на сказ лисів може виникати параліч окремих м'язів або частини тіла, що призводить до слабкості або нездатності руху;
  • порушення координації: тварина може мати проблеми з рівновагою та координацією рухів. Вона може ходити нестійко або тремтіти під час руху;
  • зміни в зовнішності: хвора лисиця може мати виражені ознаки захворювання, такі як матова шерсть, відсутність реакції на зовнішні подразники, а також рани або виразки на шкірі;
  • зміни в поведінці у реакції на воду: тварина може намагатися уникати води або, навпаки, без міри її пити;
  • нетипові звуки: хвора лисиця може видавати нехарактерні звуки, такі як скрегіт або стукотіння зубами та гавкіт, що можуть бути ознакою хвороби або дискомфорту.

В міськраді додали: якщо ви помітили лисицю з такими ознаками, важливо уникати будь-якого контакту з нею та сповістити відділ комунікацій “15-80” департаменту "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" за телефонами: 066 1580-333, 0800 10-1580.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
На Львівщині чоловіку, який застрелив кота, загрожує ув'язнення
На Львівщині чоловіку, який застрелив кота, загрожує ув'язнення
Вівці, Одеський зоопарк
Люблять фрукти та цукерки з макухи: в Одеському зоопарку нагородили пару року
На Дніпропетровщині зафіксували зростання кількості лисиць: що робити, якщо побачили дику тварину
На Дніпропетровщині зафіксували зростання кількості лисиць: що робити, якщо побачили дику тварину
Вівчарка Багіра
З одеського притулку в новий дім: вівчарка Багіра, яку врятували після підриву Каховської ГЕС, знайшла родину
На початок