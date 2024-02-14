На весілля їхав танком: продовження історії кохання з Черкас

Їхня історія кохання розпочалася ще до повномасштабної війни та набула іншого значення, коли наречений, аби закріпити стосунки за законом, приїхав танком з передової. Романтична історія військового та нареченої у вишитій сукні набрала мільйони переглядів у соцмережах Суспільного та досі її продовжують коментувати.

Суспільне потрапило на весілля черкасців: Інна Кульбашна та Богдан Артьомов побралися 11 березня 2023 року. Нині, майже через рік, ми попросилися до них в гості.

Знову пригадали історію, що "зачепила" тоді не лише Черкаси: Богдан розповів, як добирався до коханої, аби не зірвалося власне весілля:

"Їхав до Інни із Бахмута. Залишилася одна, і та розбита дорога, якою можна було безпечно виїхати. Усі переправи, понтони були дуже розбиті. Мій товариш розумів, що мені потрібно якось виїхати із Бахмута. Підвозив на машині. На жаль, ми далеко не заїхали. Застрягли. Я подумав: ну, все пропало! Що робити! Що робити? І тут з'явилися хлопці з 93-ї бригади. Ми з ними воювали на деяких напрямках. Кажуть: “Не біда, зараз під’їдемо. Посадили мене в танк, і на танку ми виїхали з Бахмута через поле".

Фото надане Інною Артьомовою

Так вибрався до Часового Яру, там підвезли теж друзі-військові.

"Так я потроху доїхав. Їхав майже два дні. Ближче до Краматорська транспорт теж їздив нерегулярно. Але це було варто того. Це залишило незабутні враження. Я вдячний Богу, що так склалися обставини, і так почалася наша спільна історія", — поділився Богдан.

Інна пригадала, як познайомилася із майбутнім чоловіком. Це почалося ще до повномасштабної війни: гуляли в одній компанії. Інна працювала візажистом-стилістом. Та повномасштабне вторгнення надало їхнім стосункам іншого значення:

“З початком повномасштабного вторгнення Богдан одразу пішов у військкомат. Пішов служити. Ми продовжували наші стосунки через листування. У дні відпусток ми бачились, ходили гуляти".

Фото надане Інною Артьомовою

Потім у Бахмуті Богдан отримав поранення. Інна розповіла: не вагаючись, вирушила до Павлограда, куди його евакуювали:

"Була з ним там тиждень, робила уколи, там все і переросло у стосунки. Потім вже постійно були на зв'язку. Перед кожним виходом Богдан записував відео. Запевняв, що все буде добре, і що він тепло одягнений. А тоді по кілька днів тривало болюче очікування: коли він вийде на зв’язок. Часом здавалося, що божеволію, дні зливалися в один, і я збивалась з підрахунку. Відпускало, коли врешті прийде повідомлення “все добре, кицюня, живий”.

Пізніше Богдан зробив Інні пропозицію. Також в листуванні. Пара пригадала: довго не розуміли, чи відпустять Богдана на весілля.

"Усе вирішилось буквально за кілька днів перед запланованою датою. І я сумлінно займалась організацією, розуміючи, що все може скасуватися у будь-який момент. Коли дізналася про танк, про те, як він до мене добирався, була приємно вражена. Вже було дуже багато домовленостей. Якби не вдалося приїхати вчасно, було б дуже сумно. До весілля готувалися тиждень, лишилися незабутні враження".

Фото: Суспільне Черкаси / Наталі Соколан

"Богдан був вдома буквально три дні, і повернувся назад на службу. Далі відстані, ротації, мої подорожі по майже всій Україні за ним. Загалом я проїхала за кермом за весь час декілька тисяч кілометрів. У одній з таких поїздок навіть екстрено потрапила на операційний стіл однієї з лікарень на Рівненщині. Богдан був поруч. Якби не він, не знаю, чи залишилася б живою", — розповіла Інна.

Недавно молоде подружжя завело собаку.

"Богдан втілив мою давню мрію. Тепер у нас є киця Моня і собачка Джуся. Не шкодую про прийняте рішення рік тому. Попереду довге життя, буде багато різного. Якщо двоє людей хочуть, вони обовʼязково подолають будь-які складнощі”.

Фото: Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

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