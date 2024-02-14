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Окупанти судитимуть жителя Херсонщини за нібито участь у "забороненому в РФ батальйоні" та в "блокаді Криму"
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Окупанти судитимуть жителя Херсонщини за нібито участь у "забороненому в РФ батальйоні" та в "блокаді Криму"

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Генічеськ, Херсонщина
Генічеськ, Херсонщина. Фото: Медіаплатформа "Вгору"

На тимчасово окупованій частині Херсонської області росіяни судитимуть жителя Генічеська за "участь у збройному формуванні, забороненому в Росії". Окупанти обвинувачують чоловіка у тому, що він нібито постачав товари для обладнання бази батальйону в районі КПП "Чонгар" та "брав участь у блокаді Криму" у 2014-2015 роках.

Про це повідомив окупаційний Слідчий комітет РФ у Херсонській області на свожму каналі у Telegram.

"Слідством встановлено, що з 2014 по 2015 роки обвинувачений добровільно вступив і брав участь у збройному формуванні, яке діяло на території України, діяльність якого заборонена на території Російської Федерації. У зазначений період часу фігурант із належного йому магазину будівельних матеріалів безоплатно постачав товари для обладнання бази забороненого батальйону, що розташовувався поблизу КПП "Чонгар". Також чоловік на безоплатній основі надавав готель, що належав йому, у місті Генічеську для розміщення в ньому керівників незаконного руху", — йдеться у повідомленні.

За даними окупаційного Слідкому, нібито очолюючи осередок незаконного збройного формування у Генічеську, місцевий мешканець "підбирав людей для участі в ньому, схиляв водіїв таксі до безкоштовного перевезення учасників батальйону від місць їхнього проживання на чергування в селі Чонгар".

Крім того, у 2014-2015 роках чоловік буцімто блокував проїзд авто, які доставляли до Криму споживчі товари.

"Своїми діями він завдавав шкоди економічним і політичним інтересам громадян Росії, створював загрозу національній безпеці Російської Федерації", — зазначили у повідомленні.

На допиті обвинувачений нібито визнав "провину", після чого його взяли під варту. Обвинувальний акт проти українця направили до "суду" для розгляду по суті. За ч. 2 ст. 208 КК РФучасть у збройному формуванні у цілях, що суперечать інтересам РФ, йому загрожує до 15 років ув'язнення з обмеженням волі до двох років.

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