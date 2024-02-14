Протягом минулої доби російська армія завдала артилерійських та мінометних ударів по низці населених пунктах України у десятьох областях. Внаслідок обстрілів є загиблі й поранені серед мирного населення. Також руйнувань зазнала інфраструктура та приватні будинки.

Про ситуацію в регіонах станом на 9.00 Суспільному повідомили за даними обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 9 обстрілів (46 вибухів). Противник обстріляв із мінометів та артилерії Новгород-Сіверський, Чернігівський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Шалигинська та Есманська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня армія РФ 39 обстрілів раз обстріляла прикордонні території та населені пункти Сумської області. Зафіксовано 331 вибух – з мінометів, артилерії, танку, СПГ, АГС, атаку дроном камікадзе та скидання ВОГ з БПЛА. Обстрілів зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська та Середино-Будська громади. Білопільська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Краснопільська громада: пошкоджено ЛЕП.

Запорізька: минулої доби окупанти завдали 182 удари по 17 населених пунктах області. Зокрема армія РФ вдарила 5 авіаснарядами по Малій Токмачці, Новодарівці та Роботиному, здійснила 7 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Малої Токмачки та Роботиного, а також 48 БПЛА-атак по Малинівці, Чарівному, Лобковому та Новоданилівці. 122 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Білогір'я, П'ятихаток, Кам'янського, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл. Внаслідок артилерійського удару з боку противника по житловому будинку загинув 67-річний житель Малої Токмачки.

Дніпропетровщина: вчора вдень росіяни обстрілювали з артилерії та атакували дронами Нікопольщину. Вибухи лунали у райцентрі, Мирівській, Марганецькій, Покровській сільській громадах. Туди окупанти випустили майже чотири десятки снарядів, 7 разів застосовували дрони. Внаслідок цього загинула одна людина та ще двоє постраждали. Також є влучання на територію промислового підприємства. Пошкоджений навчальний заклад, двоповерхівка, 13 приватних будинків, авто, лінії електропередач, з десяток господарських споруд, один гараж, ще два – знищені. Надвечір армія РФ знову вдарила по Нікопольщині, та двічі — вночі. Майже півтора десятка снарядів прилетіло по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Без постраждалих.

Харківщина: артилерійських та мінометних обстрілів з боку росіян зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини: Уди, Алісівка, Козача Лопань, Лук'янці, Вовчанськ, Ветеринарне, Дворічна, Дворічна, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка. Окупанти завдавали авіаударів по Круглому Куп’янського району. Також обстріляли село Курилівку Куп'янського району. Влучили у приватне сільськогосподарське підприємство. Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних чоловіків 55 та 56 років. Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми, їх стан оцінюється як середній. Вчора противник завдав артилерійських ударів по Вовчанську. Зафіксовано не менше 10 влучань, зокрема і на території ринку, де на той момент перебували місцеві цивільні. 61-річна жінка загинула від міно-вибухової травми, ще одна 50-річна зазнала травм.

Луганщина: армія РФ тисне на Білогорівку, а також поблизу Новоєгорівки, де тричі вдарила з авіації. Ще 17 разів окупанти намагалися завдати ураження дронами-камікадзе. Під щодобовим вогнем перебувають територія Серебрянського лісу та села Красноріченської громади. За добу противник здійснив 158 обстрілів (569 снарядів).

Донеччина: під вогнем окупантів минулої доби перебували: смт Петрівка, смт Курахівка, смт Гостре, Часів Яр, с. Колодязі, смт Очеретине, смт Желанне, смт Цукурине, с. Ставки, с. Предтечине, смт Керамік, Красногорівка, с. Тихонівка, с. Рай-Олександрівка, Селидове, Новогродівка. Пошкоджено 20 житлових будинків, з яких 14 – багатоквартирні), 3 господарські споруди, 7 цивільних автомобілів, вантажний автомобіль, 2 ЛЕП, 2 газопроводи, аптека, адмінбудівля лікарні, універмаг, службовий автомобіль, магазин. За добу в області: 3 загиблих та 14 поранених.

Миколаївщина: вчора артилерійські обстріли з боку росіян фіксувалися по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також учора внаслідок артилерійського обстрілу в с. Іванівка Куцурубської громади пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та легкові автомобілі. Без постраждалих.

Одещина: росіяни атакували Одесу ракетою Х-59. Українські сили ППО відпрацювали по цілі. Уламки збитої ракети пошкодили цивільну інфраструктуру: незаселену новобудову та багатоповерхівку. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 37 обстрілів (164 снаряди), з них по м. Херсон — 10 обстрілів (37 снарядів). Поцілив у райони 11 населених пунктів області; медичні установи та навчальний заклад у Херсоні. Вчора окупанти обстріляли с. Львове. На подвірʼї власної оселі травми, несумісні з життям, отримала 83-річна жінка. Також армія РФ вдарила по Херсону. Пошкоджено приміщення медзакладу. Ще одне влучання – поблизу зупинки громадського транспорту. Постраждали дві жінки. Окупанти вдарили з безпілотника по житловому будинку у Гаврилівці. Через це постраждали двоє людей. Уламкові поранення та вибухові травми отримали 71-річна жінка та чоловік 36-ти років. Обох потерпілих доставили до лікарні. Під вогнем також опинилося село Михайлівка. Постраждали двоє людей, які на момент обстрілу знаходилися на подвірʼї. Їх доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Стан 52-річної жінки медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік, 48 років, дістав важкі травми. Потерпілим надають медичну допомогу. За добу по області: 1 людина загинула, 6 дістали поранення.