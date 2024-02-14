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Чеські фермери приєднаються до протестів, блокади кордону через український імпорт
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Чеські фермери приєднаються до протестів, блокади кордону через український імпорт

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фермери, Європа, протести
Українське зерно, яке польські фермери висипали з вантажівок на дорозі перед пунктом пропуску "Дорогуськ — Ягодин", 11 лютого 2024. Фото: Monika Chlebosz/Farmer

Чеські фермери приєднаються до масштабного протесту наступного тижня проти сільськогосподарської політики ЄС, яка дозволяє імпортувати дешеву продукцію з України.

Про це повідомило чеське видання iRozhas.

Фермери по всій Європі протестують проти того, що, за їхніми словами, є посиленням конкуренції із-за кордону, особливо з боку України, а також проти політики ЄС, спрямованої на зміну клімату.

Польські фермери вже заблокували пʼять прикордонних пропуски між Україною та Польщею, починаючи з 20 лютого в рамках 30-денного загального страйку.

Фермери з Чехії планують власну блокаду. Протестувальники перешкоджатимуть шосе в Празі 19 лютого, щоб привернути увагу до вимог чеських фермерів. Демонстранти також надішлють листа міністру сільського господарства Мареку Виборному з вимогою вийти з країни з Європейської зеленої угоди.

Потім демонстранти вирушать до прикордонних переходів 22 лютого, щоб зустріти фермерів інших країн з подібними вимогами.

Протести європейських фермерів

Сільськогосподарські групи з Угорщини, Польщі, Словаччини та Болгарії протестували проти Зеленої угоди ЄС в останні тижні. Угода включає план зменшення використання пестицидів вдвічі, зниження використання добрив та різкого скорочення викидів парникових газів до 2030 року.

Ще одна головна тема протесту обертається навколо імпорту аграрної продукції з України, а також конкуренції, яку ці продукти принесли європейським фермерам. Демонстранти стверджують, що приплив нерегульованого українського імпорту знизив ціни, обмеживши прибутки місцевих фермерів.

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