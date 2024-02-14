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Перша людина у світі померла від нового вірусу: що відомо про "Аляскінську віспу"
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Перша людина у світі померла від нового вірусу: що відомо про "Аляскінську віспу"

ЗМІ
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Аляскапокс, США, хвороби
Фото гір в американському штаті Аляска. Фото ілюстративне: АР

Перший смертельний випадок рідкісного, нещодавно виявленого вірусного захворювання забрав життя чоловіка, який жив у віддаленому районі Аляски.

Про це пише американська газета USA TODAY.

Минулого тижня від чиновників охорони здоров'я Аляски надійшов бюлетень, що літній чоловік, який жив на півострові Кенай, помер після госпіталізації із пекучим висипом. Лікарі діагностували віспу, відому як "Аляскапокс" (AKPV).

Тісно пов'язана з мавпячою віспою, ця хвороба в основному переноситься дрібними ссавцями, включаючи червоноспиних полівок. З 2015 року відділ епідеміології штату повідомив про щонайменше сім підтверджених випадків вірусу AKPV.

Ніхто з людей, які заразилися вірусом, нещодавно не виїжджав зі США, сказали експерти з охорони здоров'я, і на час виходу бюлетеня не виявляли жодних випадків за межами Аляски.

AKPV вперше був виявлений у людини, яка живе поблизу американського міста Фербенкс в 2015 році, а наступний випадок виявили у 2020 році. Ще зараження діагностували у двох людей в 2021 році, а потім ще в однієї — 2022 року. Шостий випадок був підтверджений минулого року, повідомили державні чиновники.

Експерти кажуть, що смерть пацієнта минулого місяця вказує на те, що рідкісний вірус поширився за межі популяцій дикої природи в цьому районі.

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