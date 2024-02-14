Останні новини Харкова та Харківської області за 14 лютого 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
Наслідки ударів по Чугуєву: щонайменше одна загибла
Щонайменше одна людина загинула внаслідок обстрілу Чугуєва, який стався близько опівночі. Тіло жінки відшукали в зруйнованому приватному будинку, повідомила Суспільному міська голова Галина Мінаєва. Загалом у громаді пролунали два вибухи, фахівці продовжують оглядати місця влучань російських ракет.
Щонайменше двоє людей загинули, п'ятеро — поранені внаслідок удару по Великому Бурлуку
Про це повідомили в облпрокуратурі.
Під завалами можуть перебувати люди.
Харків'янка Каміла Конотоп втретє в кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики
Українка Каміла Конотоп вдруге поспіль здобула звання абсолютної чемпіонки Європи з важкої атлетики. На цьогорічних змаганнях у Софії українка виграла три золоті нагороди у ваговій категорії до 59 кг.
Конотоп ставала абсолютною чемпіонкою Європи у 2021 та 2023 роках. На торішньому чемпіонаті Каміла встановила особистий рекорд на цьому рівні — 235 кг за сумою виступів у ривку та поштовху.
У 2024 році Конотоп впевнено відстояла всі три титули, перебуваючи поза конкуренцію в обох дисциплінах — ривку та поштовху.
Сили оборони на Куп'янському напрямку відбили атаку РФ
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку РФ в районі населеного пункту Іванівка Харківської області, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Нестерне, Чугунівка, Дворічанське на Слобожанському напрямку та близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, на Куп'янському напрямку.
Росія вдарила по Великому Бурлуку
Росіяни вдарили по селищу Великий Бурлук під час останньої повітряної тривоги, повідомив Суспільному голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. удара
Нині у РВА збирають інформацію про наслідки ударів.
"Шахед" влучив в захисні споруди: в ОВА пояснили, чому паливо з нафтобази залило житловий сектор
За попередніми даними, паливо з нафтобази потрапило у житловий сектор через влучання одного з російських безпілотників у захисні споруди. Остаточні висновки будуть після слідства.
Про це у коментарі Суспільне Харків 14 лютого розповів очільник ОВА Олег Синєгубов.
Справи Майдану: затримали "ексберкутівця", який переховувався після оголошення вироку
В одному із селищ Харківського району затримали та взяли під варту колишнього "беркутівця", якого засудили до шести років позбавлення волі за катування учасників Євромайдану, повідомили в Офісі генпрокурора.
Він був засуджений 21 грудня 2023 року за катування протестувальників на колонаді центрального входу на стадіон "Динамо" імені В. Лобановського у Києві, але після оголошення обвинувального вироку почав переховуватися.
На Харківщині знайшли уламки артснаряда з Північної Кореї
Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Уламок знайшли на території фермерського господарства в селищі Вовчанські Хутори після мінометного обстрілу. Це фрагмент підривача до артснаряда, написи — корейською мовою. Вибухотехніки продовжують вивчати його", — написав він.
Під час обстрілу Вовчанська пес втратив лапу: поліцейські з волонтерами вивезли собаку до ветлікаря
Пес втратив передню лапу внаслідок обстрілу ринку у Вовчанську 13 лютого, повідомили у поліції Харківщини.
"Учора російські окупанти обстріляли ринок у Вовчанську. Унаслідок удару одна жінка загинула, ще одна — отримала поранення. Правоохоронці надавали невідкладну допомогу травмованій жінці, документували наслідки обстрілу. У цей час вони помітили песика, який втратив лапу. Поліцейські звʼязалися з ветеринарами та зоозахисниками. Вони виїхали до Вовчанська та вивезли собаку. Песик проходить лікування, його життю наразі нічого не загрожує", — йдеться у повідомленні.
У річці Немишлі в Харкові вміст нафтопродуктів перевищив норму в 95 разів — Держекоінспекція
Концентрація нафтопродуктів у трьох річках Харківщини у 7-8 разів перевищила норму. У річці Немишлі — у 95 разів. Це — наслідки удару РФ по Немишлянському району Харкова 9 лютого, який спричинив пожежу на нафтобазі.
Результати аналізів після забору води отримали 13 лютого, розповіла Суспільне Харків виконувачка обов'язків начальниці Державної екологічної інспекції Харківщини Ольга Кузнєцова.
В УІПА прокоментували об'єднання з університетом ім. В. Н. Каразіна
В Інженерно-педагогічній академії прокоментували об'єднання з Каразінським університетом.
"Постанова Кабміну вийшла. Наша позиція залишається незмінною — вважаємо, що це об’єднання недоцільне. Усе відбувалося без обґрунтування від Міністерства. Не було зустрічі із нашим колективом, зі студентством. Поки плану роботи немає, все на словах. Колектив вишу та студентство обурені. Все відбувалося за нашими спинами", — сказав Суспільне Харків перший проректор академії Сергій Петров.
У селі Липецької громади відновили газопостачання
Фахівці Липецької дільниці "Газмережі" відновили газопостачання у одне із сіл прикордонної громади Харківського району.
Про це повідомили у пресслужбі "Газмереж".
"Днями мешканці села залишились без енергоносія через пошкодження росіянами одного з розподільних газопроводів, яким газ доставляється до житлових будинків. Наразі газовики завершили ремонт пошкодженої мережі та відновили подачу газу для родин Липецької громади", — сказано в повідомленні.
На Ізюмщині виявили протитанкове мінне поле
Вибухотехніки проводять розмінування обʼєктів критичної інфраструктури в Ізюмському районі.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.
"Виявили дворядне протитанкове мінне поле з мінами ТМ-62М та підривачами МВЧ-62", — сказано в повідомленні.
У міськраді прокоментували побиття погрудь молодогвардійцям у Харкові
У Харкові триває процес щодо списання погрудь молодогвардійцям, які розташовані поблизу 116-ї школи в Харкові. Напередодні погруддя розбили невідомі.
Запит до міністерства культури надіслало управління освіти Шевченківського району Харкова, розповіла Суспільне Харків директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко.
"Погруддя, які розташовані на території 116-ї школи в Харкові, обов'язково знесуть. Але ми не робимо так, щоб прийшли розбили, розвалили, нашкодили й побігли. Ми живемо у правовій державі, тому все має бути за законом. Ми зараз склали повний перелік погрудь, які є на територіях навчальних закладів, у нас таких 12 об'єктів. І ми доведемо все до логічного завершення, але дотримуючись законів і нормативно-правових документів. Бо такі дії (побиття погрудь — ред) — це вандалізм", — сказала Ольга Деменко.
У Харкові зафіксували температурний рекорд 13 лютого
У Харкові 13 лютого зафіксували максимальну температуру для цього дня — +8,7°С.
Про це повідомили у регіональному гідрометеоцентрі.
За його даними, попередній максимум температури фіксували у 2002 і 2014 році. Вона становила +7,5°С.
Коментар університету ім. Каразіна щодо об'єднання з УІПА
Адміністрація університету імені В.Н. Каразіна поки не отримувала офіційне повідомлення про об'єднання з академією. Про це Суспільне Харків сказала речниця вишу Лілія Змій.
"Чекаємо на офіційний документ щодо прийнятих на рівні держави рішень. Тільки після цього плануємо обговорення спільних рішень із колективом УІПА", — сказала Лілія Змій.
Суспільне звернулося за коментарем до керівництва Інженерно-педагогічної академії. Поки рішення про об'єднання не прокоментували.
Прогноз погоди у Харкові та області 15 лютого: дані гідрометеоцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі місцями невеликі опади (дощ, мокрий сніг). Вдень опади (дощ, мокрий сніг). На дорогах місцями ожеледиця;
- Вітер східний, 7-12 м/с;
- Температура повітря в Харківській області: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла;
- Температура повітря в Харкові: вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.
У Харкові встановили меморіальну дошку бійцю Сергію Барчану на позивний "Консул"
Меморіальну дошку військовому Сергію Барчану встановили у школі №128 на Салтівці, де він навчався. Боєць загинув на Донеччині 11 березня 2023 року.
Про це 12 лютого повідомила пресслужба міської ради.
Сергій Барчан на позивний "Консул" служив у 25-й повітрянодесантній бригаді. Його посмертно нагородили медаллю "За військову службу Україні".
"У 2003 році закінчив школу та вступив до Харківського національного університету радіоелектроніки. Після завершення навчання працював в Інституті радіофізики та електроніки імені НАН України", — сказано в повідомленні.
Керівницю апарату Харківської ОВА, яку підозрюють у корупції, звільнили
Керівницю апарату Харківської обладміністрації Вікторію Белявцеву звільнили за угодою сторін 13 лютого.
Про це Суспільне Харків повідомила речниця обладміністрації Олена Шаповал.
"Вона написала заяву на звільнення ще 5 лютого. До 13 лютого Вікторія Белявцева була у відпустці", — повідомила Олена Шаповал.
За її словами, на місце керівника апарату поки нікого не призначили.
Міністр освіти прокоментував приєднання УІПА до ХНУ ім. Каразіна
Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до ХНУ імені В. Н. Каразіна. Таке рішення 13 лютого ухвалив Кабінет міністрів України.
Міністр освіти Оксен Лісовий прокоментував об'єднання двох харківських вишів.
"УІПА — важливий осередок педагогічної підготовки майстрів для закладів профтехосвіти, розвиток якої є одним із пріоритетів міністерства. Тож нині ми максимально зацікавлені в якісній підготовці майстрів для профтехів. Але через брак ресурсів УІПА не може розвивати цей напрям повноцінно, що призводить, зокрема, і до впровадження непрофільних спеціальностей. Приєднання до ХНУ дасть можливість академії сфокусуватися саме на якісній підготовці фахівців, які надалі навчатимуть студентів в українських профтехах. Важливо — студенти продовжать навчання на тих самих умовах, що і зараз", — написав Оксен Лісовий у Facebook.
Поліція розслідує аварію в Харкові, де загинув пішохід і травмувалася дитина
У Харкові внаслідок аварії ввечері 13 лютого загинув 53-річний чоловік. Його 7-річна донька дістала травми.
Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.
"Водій легковика Geely скоїв наїзд на батька з донькою, які переходили проїжджу частину попередньо поза межами пішохідного переходу. Аварія сталася 13 лютого близько 17:20 по проспекту Тракторобудівників", — сказано в повідомленні.
Інформатора, який міг наводити ракети РФ на Харків, затримала СБУ
Служба безпеки України виявила та затримала 58-річного чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та корегуванні ударів по Харкову.
Підозрюваний почав передавати росіянам розвідувальну інформацію через популярні месенджери восени 2023 року, повідомив речник СБУ Харківщини Владислав Абдула. За його даними, серед цілей РФ були стратегічні підприємства, зокрема оборонно-промислового комплексу України.
"Для більшої ефективності ракетно-дронових атак на місцеві об’єкти окупанти розраховували отримати від свого поплічника геолокації української ППО. Для збирання розвідданих фігурант знаходив місця влучань, а потім робив приховану фото- і відеозйомку. Усі відомості він пересилав у чати прокремлівських Telegram-каналів, які контролюються спецслужбами країни-агресора", — сказано в повідомленні.
Сапери проведуть розмінування у Дергачівській громаді
Сапери контрольовано підірвуть вибухонебезпечні предмети у селі Дементіївці Дергачівської громади з 10:30 до 11:30.
Про це повідомили у пресслужбі обладміністрації.
14 лютого — Міжнародний день боротьби з епілепсією. Як отримати безплатні ліки на Харківщині
На Харківщині пацієнти можуть отримати ліки при епілепсії, розладах психіки та поведінки за програмою реімбурсації у 841 аптеці та аптечних пунктах. Загалом в Україні таких закладів 13 422.
Про це до Міжнародного дня боротьби з епілепсією 14 лютого повідомили в Національній службі здоров'я.
"Епілепсія — неврологічне захворювання, яке неможливо вилікувати, але за умови регулярного вживання ліків епілептичні напади можна стримувати. Препарати для лікування епілепсії входять у програму реімбурсації "Доступні ліки", в межах якої пацієнти мають можливість отримувати лікарські засоби безоплатно або з незначною доплатою".
У програму реімбурсації входить 65 препаратів для лікування епілепсії, розладів психіки та поведінки, 25 з них повністю безоплатні для пацієнтів. Вартість медикаментів аптекам відшкодовує Національна служба здоров’я України.
Ситуація на Харківщині: дані обладміністрації
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини: Уди, Алісівка, Козача Лопань, Лук'янці, Вовчанськ, Ветеринарне, Дворічна, Дворічна, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка та інші.
Про це повідомив начальник обладміністрації Олег Синєгубов.
- РФ завдавали авіаударів по Круглому Куп’янського району.
- Близько 11:00 російські війська завдали артилерійських ударів по Вовчанську. Зафіксували не менш як 10 влучань, зокрема і на території ринку, де на той момент перебували місцеві цивільні.
- Протягом 13 лютого вибухотехніки області провели розмінування 13,8 га території та знешкодили 195 вибухонебезпечних предметів.
Обстріли Харківщини: дані поліції
Внаслідок російських артобстрілів 13 лютого у Вовчанській та Куп’янській громадах загинули четверо цивільних жителів: три чоловіки й одна жінка. Ще троє людей зазнали поранень.
Про це повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
"Всі ці люди перебували біля своїх домівок, на вулиці, на ринку. Вони не мають жодного стосунку до війська. В населених пунктах Куп’янської територіальної громади внаслідок обстрілів зруйновані приватні будинки, господарчі приміщення, зруйновано ангари для зберігання сільгосптехніки, вантажний автомобіль. У Вовчанську внаслідок мінометного обстрілу пошкоджені приватні оселі, будівлі на ринку, приватні автомобілі", — йдеться у повідомленні.
Рятувальники викачували воду з подвір'їв на Харківщині
Двічі протягом 13 лютого рятувальники допомагали жителям Харківщини подолати паводки.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"За допомогою мотопомп і техніки відкачували талу воду з приватних подвір’їв. У селі Мартовому Чугуївського району працювали бійці 29-ї частини ДСНС, а у селі Васищевому Харківського району — вогнеборці місцевої пожежної команди.
Протягом доби підрозділи ДСНС не виїжджали на гасіння пожеж, спричинених обстрілами.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 14 лютого
На Харківщині село Кругле зазнало авіаудару РФ.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку російські війська не проводили наступальних дій.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Трамвай №8 змінить маршрут 14 лютого
Рух трамваїв на вул. Морозова та просп. Байрона, на ділянці від вул. Мухачова до розворотного кола "Вул. Одеська" припиниться з 9:30 до 15:30 14 лютого.
Це пов'язано з аварійним ремонтом трамвайної колії, повідомила пресслужба міської ради.
У цей час трамвай курсуватиме так:
№8: розворотне коло "602-й м/р" — Салтівське шосе — пров. Салтівський — вул. Академіка Павлова — просп. Героїв Харкова — пл. Захисників України — вул. Молочна — вул. Георгія Тарасенка — вул. Морозова — розворотне коло "Вул. Мухачова".
Прогноз синоптиків для Харкова та області 14 лютого
- Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів;
- Вночі та вранці місцями туман;
- Вітер східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря в Харківській області: вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла;
- Температура повітря в Харкові: вночі 3-5° тепла, вдень 7-9° тепла.
Трамвай №3 змінить маршрут 14 і 15 лютого
Рух трамваїв на вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола "Залютине" припиниться з 10:00 до 15:00 14 і 15 лютого.
Це пов'язано з аварійним ремонтом трамвайної колії, повідомила пресслужба міської ради.
У цей час трамвай курсуватиме так:
№3: розворотне коло "Новожанове" — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — пров. Рибасівський — вул. Греківська — вул. Університетська — пл. Павлівська — пл. Сергіївська — вул. Полтавський Шлях — вул. Євгена Котляра — розворотне коло "Південний вокзал".