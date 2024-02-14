Сполучене Королівство звернеться до ЄС за більшою допомогою для України

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Кемерон зустрінеться з міністрами ЄС, щоб звернутися за більшою допомогою для України. Він хоче збільшити виробництво європейської оборони та дати Україні прибуток від вилучених російських активів у Європі.

Про це пише британська газета The Guardians.

Кемерон обговорить зміцнення оборони та фінансів України проти подальшої російської агресії з європейськими партнерами на фоні постійної загрози відмови Конгресу США надавати подальшу фінансову підтримку Києву.

Міністр закордонних справ має відвідати Болгарію та Польщу перед зустріччю з міністрами закордонних справ Європи на конференції з безпеки в Мюнхені 16 лютого.

Британія не відмовилася від надій, що США погодяться на додаткову допомогу, і вважає, що адміністрація Байдена спроможна надати деяку допомогу Києву незалежно від Конгресу.

Також він порушить питання передачі Україні прибутку від російських активів у єропейських банках.

Напередодні Рада ЄС ухвалила рішення та регламент, що дає можливість використати прибуток від заморожених активів РФ для України, йдеться на сайті Євроради. Це дозволяє збирати депозити від російських грошей на території ЄС та зберігати їх на окремих рахунках.

У документі йдеться, що цими прибутками країни розпоряджатись не можуть, але наглядові органи в кожній державі після завершення депозитного строку можуть ухвалювати індивідуальні рішення про "вивільнення частки цього чистого прибутку".