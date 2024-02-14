Компанії зі штучним інтелектом погоджуються обмежити вплив на вибори у США

Техногіганти Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Adobe та TikTok домовились боротись з поширенням контенту, який створений за допомогою штучного інтелекту (ШІ), під час президентських виборів у США. Вони намагатимуться мінімізувати ризики впливу на результати.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post.

Видання пише, що угода не забороняє оманливий політичний контент, який створений за допомогою штучного інтелекту. До того ж соцмережа X (раніше Twitter) не була підписантом угоди.

У документі зазначається, що такий контент представляє ризики для прозорості виборів. В угоді окреслюються кроки, щоб спробувати зменшити ці ризики, такі як маркування підозрілого вмісту ШІ та ознайомлення громадськості про небезпеку.

Підписанти доопрацюють документ та хочуть представити його деталі 16 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки, сказав прессекретар Microsoft Девід Кадді.

Зображення, створені штучним інтелектом, або "діпфейки", існують вже кілька років. Але останнім часом їх якість покращилася до такої міри, що деякі підроблені відео, зображення та аудіозаписи важко відрізнити від реальних. Інструменти для їх виготовлення також тепер широко доступні, що значно полегшує їх виробництво.

Як використовують політики штучний інтелект у своїх цілях

Контент, створений штучним інтелектом, вже з'являвся і зʼявляється у виборчих кампаніях у всьому світі. Минулого року реклама на підтримку колишнього кандидата в президенти від Республіканської партії Рона ДеСантіса використовувала ШІ, щоб імітувати голос колишнього президента Дональда Трампа.

У Пакистані кандидат у президенти Імран Хан використовував нейромережу для виступів з в'язниці. У січні рободзвінок, який нібито був президентом Байденом, закликав людей не голосувати на праймеріз у Нью-Гемпширі. Дзвінки використовували згенеровану штучним інтелектом версію голосу Байдена.

Президентські вибори у Сполучених Штатах Америки 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020-му — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, Трампу не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування The New York Times та Сієнського коледжу, у Трампа і Байдена майже однакові відсотки підтримки. Але що важливо у цьому опитуванні: Трамп випереджає Байдена в пʼяти з шести ключових штатів, де той виграв у 2020-му, і які, ймовірно, визначатимуть переможця президентських виборів 2024 року.