НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Компанії зі штучним інтелектом погоджуються обмежити вплив на вибори у США
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТСШАВИБОРИІНТЕРНЕТСвітПолітикаІнтернет

Компанії зі штучним інтелектом погоджуються обмежити вплив на вибори у США

ЗМІ
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Google, штучний інтелект, вибори США
Логотип компанії Google. Фото ілюстративне: Bastian Riccardi/Unsplash

Техногіганти Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Adobe та TikTok домовились боротись з поширенням контенту, який створений за допомогою штучного інтелекту (ШІ), під час президентських виборів у США. Вони намагатимуться мінімізувати ризики впливу на результати.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post.

Видання пише, що угода не забороняє оманливий політичний контент, який створений за допомогою штучного інтелекту. До того ж соцмережа X (раніше Twitter) не була підписантом угоди.

У документі зазначається, що такий контент представляє ризики для прозорості виборів. В угоді окреслюються кроки, щоб спробувати зменшити ці ризики, такі як маркування підозрілого вмісту ШІ та ознайомлення громадськості про небезпеку.

Підписанти доопрацюють документ та хочуть представити його деталі 16 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки, сказав прессекретар Microsoft Девід Кадді.

Зображення, створені штучним інтелектом, або "діпфейки", існують вже кілька років. Але останнім часом їх якість покращилася до такої міри, що деякі підроблені відео, зображення та аудіозаписи важко відрізнити від реальних. Інструменти для їх виготовлення також тепер широко доступні, що значно полегшує їх виробництво.

Як використовують політики штучний інтелект у своїх цілях

Контент, створений штучним інтелектом, вже з'являвся і зʼявляється у виборчих кампаніях у всьому світі. Минулого року реклама на підтримку колишнього кандидата в президенти від Республіканської партії Рона ДеСантіса використовувала ШІ, щоб імітувати голос колишнього президента Дональда Трампа.

У Пакистані кандидат у президенти Імран Хан використовував нейромережу для виступів з в'язниці. У січні рободзвінок, який нібито був президентом Байденом, закликав людей не голосувати на праймеріз у Нью-Гемпширі. Дзвінки використовували згенеровану штучним інтелектом версію голосу Байдена.

Президентські вибори у Сполучених Штатах Америки 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020-му — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, Трампу не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування The New York Times та Сієнського коледжу, у Трампа і Байдена майже однакові відсотки підтримки. Але що важливо у цьому опитуванні: Трамп випереджає Байдена в пʼяти з шести ключових штатів, де той виграв у 2020-му, і які, ймовірно, визначатимуть переможця президентських виборів 2024 року.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Мова
LingvisPlay та Суспільне допоможуть вивчити українську мову за допомогою відео та ШІ
Штучний інтелект
У Гонконзі шахраї з допомогою ШІ привласнили $25 млн
Допомагає медикам ставити діагнози. Як у двох лікарнях Івано-Франківська використовують штучний інтелект
Допомагає медикам ставити діагнози. Як у двох лікарнях Івано-Франківська використовують штучний інтелект
Робота
Інженер із ШІ, оператор служби 112 і фахівець з розмінування. На ринку праці з'явилось понад 40 нових професій
На початок