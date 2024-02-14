Словаччина планує продовжити надання притулку для біженців з України

Уряд Словаччини планує на засіданні 14 лютого розглянути питання щодо продовження надання тимчасового притулку для українських біженців до березня 2025 року.

Про це свідчать документи Кабміну.

"Пропонується визначити надання тимчасового притулку на території Словаччини до 4 березня 2025 року", — йдеться в пояснювальній записці до проекту постанови.

Рада ЄС у вересні 2023 року продовжила механізм тимчасового захисту українським біженцям до березня 2025 року. Він дозволяє громадянам України легально перебувати в ЄС, отримувати послуги охорони здоров'я та освіти, доступ до ринку праці, житла та соціальних виплат. За даними на кінець 2023 року, в країнах ЄС було зареєстровано 4,2 мільйона українських громадян, які отримали тимчасовий захист.

Видання Politico повідомляло, посилаючись на неназваних дипломатів, що Україна тисне на чиновників ЄС, аби вони посилили міграційні правила і тим самим сприяли поверненню біженців в Україну. За інформацією видання, Київ веде переговори з чиновниками Євросоюзу, щоб гарантувати повернення більшої кількості українців наступного року.