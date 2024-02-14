НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Словаччина планує продовжити надання притулку для біженців з України
СловаччинаБіженціЄССвітПолітикаВійна

Словаччина планує продовжити надання притулку для біженців з України

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Біженці, українські біженці, Словаччина
Біженці з України на прикордонному переході Шегині-Медика, зі сторони Польщі, 3 квітня 2022 року. Фото: АР

Уряд Словаччини планує на засіданні 14 лютого розглянути питання щодо продовження надання тимчасового притулку для українських біженців до березня 2025 року.

Про це свідчать документи Кабміну.

"Пропонується визначити надання тимчасового притулку на території Словаччини до 4 березня 2025 року", — йдеться в пояснювальній записці до проекту постанови.

Рада ЄС у вересні 2023 року продовжила механізм тимчасового захисту українським біженцям до березня 2025 року. Він дозволяє громадянам України легально перебувати в ЄС, отримувати послуги охорони здоров'я та освіти, доступ до ринку праці, житла та соціальних виплат. За даними на кінець 2023 року, в країнах ЄС було зареєстровано 4,2 мільйона українських громадян, які отримали тимчасовий захист.

Видання Politico повідомляло, посилаючись на неназваних дипломатів, що Україна тисне на чиновників ЄС, аби вони посилили міграційні правила і тим самим сприяли поверненню біженців в Україну. За інформацією видання, Київ веде переговори з чиновниками Євросоюзу, щоб гарантувати повернення більшої кількості українців наступного року.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Домбровскіс закликав Польщу Угорщину Словаччину зняти обмеження на імпорт зерна з України
Єврокомісар із питань торгівлі закликав Польщу, Угорщину й Словаччину зняти обмеження на імпорт зерна з України
На Закарпатті за допомогою біспектральних камер прикордонники затримали 6 людей за підозрою у перетині кордону
На Закарпатті за допомогою біспектральних камер прикордонники затримали 6 людей за підозрою у перетині кордону
Словаччина, Роберт Фіцо, мігранти
Словаччина заявила про готовність до репресивних акцій проти нелегальних біженців
Кордон, Польща, Словаччина
Польща продовжила прикордонний контроль зі Словаччиною через нелегалів
На початок