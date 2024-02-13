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Уряд реорганізував виші у Києві, Львові та Харкові — Міносвіти
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Уряд реорганізував виші у Києві, Львові та Харкові — Міносвіти

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Університет
Будівля Національного університету ім. Т. Г. Шевченка в Києві. Фото: УНІАН

Уряд схвалив постанови про реорганізацію Інституту фізичної оптики імені Ореста Влоха, Науково-дослідного інституту українознавства та Української інженерно-педагогічної академії.

Про це у Facebook повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий/

За словами міністра, Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Інститут фізичної оптики ім. Влоха приєднають до Львівського національного університету ім. Івана Франка, а Науково-дослідний інститут українознавства — до Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Лісовий назвав ці рішення Кабінету міністрів "продовженням курсу на посилення університетської науки" і наголосив, що тепер ці наукові установи зможуть об’єднати зусилля та ресурси із ЗВОЗаклади вищої освіти. для розвитку наукових досліджень та інноваційних проєктів.

"Таке об’єднання дасть можливість інститутам отримати більше ресурсів для розвитку наукового потенціалу. Крім цього, рішення про приєднання обумовлені тим, що безпосереднє управління науковими установами є непритаманною для МОН функцією. У безпосередньому підпорядкуванні міністерства мають бути установи, робота яких впливає на формування державної політики, як-от Інститут освітньої аналітики. Інші установи матимуть більше простору для розвитку науки в межах університетів", — йдеться у дописі Лісового.

13 жовтня 2023 року уряд погодив пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Національного авіаційного університету. За планом університет поділять на державний університет "Київський авіаційний інститут" та Українську державну льотну академію з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки.

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