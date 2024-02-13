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Вінницька "Нива" обіграла хмельницьке "Поділля" у товариському футбольному матчі
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Вінницька "Нива" обіграла хмельницьке "Поділля" у товариському футбольному матчі

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Вінницька "Нива" обіграла хмельницьке "Поділля" у товариському футбольному матчі. Команди зустрілися 13 лютого на полі навчально-тренувальної бази "Нива" у Вінниці.

Гра завершилася з рахунком 2:1, повідомляють у Telegram-каналі ФК "Нива".

Стартовий склад "Ниви" був таким: 71. Вічний (в), 23. Борячук, 17. Рогульський, 6. Меженський, 11. Страшкевич, 3. Лотоцький, 13. Євтіхов, 10. Загорулько та троє гравців на перегляді. На лаві запасних були: 63. Власенко, 29. Петленко, 8. Рябий, 33. Ничипоренко, 9. Кобцов та 20. Мельник.

У першому таймі, на 30-й хвилині гри, рахунок відкрив гравець на перегляді у вінницькій команді. У другому — гол у ворота хмельничан на 52-й хвилині забив граючий президент клубу Артур Загорулько. На 85-й хвилині гри вінничани пропустили у свої ворота м'яч. Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь "Ниви".

Це друга товариська гра команди у зимове міжсезоння. 10 лютого вінничани зіграли внічию з футбольним клубом Прем’єр-ліги "Чорноморець" з Одеси.

Наразі "Нива" продовжує підготовку до старту другого кола у чемпіонаті України у Другій лізі. Наступну гру вінничани планують зіграти 15 лютого на домашній базі проти аматорського "Універ-Динамо" з Харкова.

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